"ZAKLJUČAO SAM SE U SOBU MESEC DANA" Vladan Savić o bolnim rastancima, pevač otkrio kako rešava probeme: Mnogo sam emotivan
Vladan Savić frontmen "Magla benda" nedavno je govorio o svom ljubavnom životu, emocijama i odlukama.
Pevač je otkrio kako prevazilazi najteže trenutke.
"Mnogo sam emotivan"
- Mnogo sam emotivan. Ali, kad shvatim da stvari više ne funkcionišu i da nije to - to, onda presečem. Imao sam jedan veoma težak rastanak. Nismo želeli da se rastanemo ali smo se rastali. Za mesec dana bio sam potpuno nova osoba - rekao je Vladan na K1 televiziji i dodao.
"Zaključao sam se u sobu mesec dana"
- Zaključao sam se u sobu. Nisam išao nigde, radio sam samo svoj posao. Nije bilo alkohola, kafana provoda... Tako se brzo središ, da su neke moje bivše devojke bile u šoku kako sam brzo izašao iz toga.
"Normalan odnos je jedini isprvan put"
Savić je nedavno govorio i o razvodu od bivše supruge.
- Kad je rastanak svež, mnoge stvari deluju nemoguće. Vremenom shvatiš da je normalan odnos jedini ispravan put, pogotovo kada imate dete. Nema tu velikog recepta. Ponos i sujeta su prolazni, ali dete je zauvek. Kad je najteže, treba ostati šmeker i gospodin - rekao je Vlada.
"Pored nje sam postao bolji čovek"
Vladan Savić duže od godinu dana uživa u braku sa suprugom Marijom koja, budući da se ne bavi javnim poslom ne želi da se eksponira.
– Osvojila me je dobrotom, iskrenošću i mirom koji je donela u moj život. Mislim da sam pored nje postao bolji čovek, i to je suština.