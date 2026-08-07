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Vladan Savić frontmen "Magla benda" nedavno je govorio o svom ljubavnom životu, emocijama i odlukama.

Pevač je otkrio kako prevazilazi najteže trenutke.

"Mnogo sam emotivan"

- Mnogo sam emotivan. Ali, kad shvatim da stvari više ne funkcionišu i da nije to - to, onda presečem. Imao sam jedan veoma težak rastanak. Nismo želeli da se rastanemo ali smo se rastali. Za mesec dana bio sam potpuno nova osoba - rekao je Vladan na K1 televiziji i dodao.

Foto: ATAIMAGES

"Zaključao sam se u sobu mesec dana"

- Zaključao sam se u sobu. Nisam išao nigde, radio sam samo svoj posao. Nije bilo alkohola, kafana provoda... Tako se brzo središ, da su neke moje bivše devojke bile u šoku kako sam brzo izašao iz toga.

"Normalan odnos je jedini isprvan put"

Savić je nedavno govorio i o razvodu od bivše supruge.

- Kad je rastanak svež, mnoge stvari deluju nemoguće. Vremenom shvatiš da je normalan odnos jedini ispravan put, pogotovo kada imate dete. Nema tu velikog recepta. Ponos i sujeta su prolazni, ali dete je zauvek. Kad je najteže, treba ostati šmeker i gospodin - rekao je Vlada.

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"Pored nje sam postao bolji čovek"

Vladan Savić duže od godinu dana uživa u braku sa suprugom Marijom koja, budući da se ne bavi javnim poslom ne želi da se eksponira.

– Osvojila me je dobrotom, iskrenošću i mirom koji je donela u moj život. Mislim da sam pored nje postao bolji čovek, i to je suština.