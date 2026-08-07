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Uz grmljavinu prangija, prepoznatljive zvuke narodne himne „Sa Ovčara i Kablara” i ponosno podizanje saborske zastave, u varošici na Bjelici zvanično je otvoren jubilarni, 65. Dragačevski sabor trubača.

Srce Šumadije od danas je prestonica srpske tradicije, pesme i veselja, a Guča je ponovo širom otvorila kapije za desetine hiljada gostiju, namernika i iskrenih ljubitelja trube koji su pristigli sa svih strana sveta da osete ovaj jedinstveni domaći duh i energiju koja se ne može doživeti nigde drugde.

Foto: Skymusic

Svečani trenutak otvaranja obeležilo je obraćanje predsednika opštine Lučani Milije Milenkovića i ovogodišnjeg domaćina Sabora, proslavljenog košarkaša Marka Kešelja. Oni su poželeli srdačnu dobrodošlicu okupljenim saborašima i narodu, istakavši da su truba, pesma i saborska tradicija ponos čitave Srbije i neprocenjivi simbol po kome nas prepoznaje ceo svet. Domaćini su naglasili da Guča i ove godine čuva svoju dušu, ali i da sa ponosom okuplja sve generacije oko istih vrednosti - zajedništva, radosti i narodnog stvaralaštva.

Foto: Skymusic

Večeras posetioce na stadionu očekuje pravi muzički spektakl o kome će se dugo pričati. Na velikoj sceni smenjivaće se vrhunski majstori limenih instrumenata koji garantuju vrhunsku atmosferu i noć za pamćenje. Publiku najpre očekuje tradicijom bogat Ponoćni koncert trubačkih orkestara finalista, koji će dati sve od sebe da zagreju dlanove i srca prisutnih. Takođe, očekuju nas i koncerti dvojice pravih virtuoza — proverenog majstora trube Dejana Petrovića sa svojim Big Bendom, kao i proslavljenog majstora trube Bojana Ristića, čiji ritmovi bez greške podižu čitav stadion na noge.

Foto: Skymusic