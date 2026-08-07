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Ana Nikolić zapretila je ženi Slobe Radanovića,Jeleni Radanović i poslala joj brutalne gladovne poruke.

Pevačica se razbesnela kada je u telefonu svog partnera Raleta videla Jelenine poruke, te je odlučila da joj se lično obrati.

Glasovne poruke

Redakcija Kurira došla je u posed poruka koje je, prema tvrdnjama našeg izvora, a već se uveliko šeruju i po Tik Toku nalogu.

07:07 Ana Nikolić preti Slobinoj Jeleni Izvor: Privatna arhiva

- Budem li videla još jednu tvoju poruku poslatu Raletu jer ti si apsolutno nekopetentna da se baviš muzikom, a Rale više nema čepljenja i sve slike koje sam našla, zube i sve. Šta si ti? Lekari bez granica, alo - govorila je Ana, a zatim i nastavila:

"Odseći ću ti jezik"

- Zamoliću te da obrišeš ovaj broj i da više nikada dok sam ja sa Raletom ne pošalješ nijednu poruku.

Najveći šok izazvao je deo u kojem se pominju ozbiljne pretnje:

- Budeš li mu se obratila povodom ovoga odsećiću ti jezik, kunem ti se. Ku*etino raspala.

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"Uništiću ti i život i brak"

U nastavku navodne prepiske Ana iznosi i teške optužbe na račun Jelene Radanović, pominjući njen brak sa Slobodanom Radanovićem:

- Nemoj da ti uništim i ovaj brak i oteram u dom za majke sa decom koja nemaju za život. I da ti Kiju vratim na vrat da ti napravim pakao od života - govorila je Ana besno.

1/7 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Instagram, Printcreen, Preent Screen

Poruke se tu ne završavaju, već postaju još žešće:

- Ajde pošalji još jednu poruku ikada od danas. Budem li videla ovaj telefon pamti sve jednu poruku još uništiću ti brak, život i tebe.

"Ni jedna žena ovo sebi ne sme da dozvoli"

Ovim povodom Jelena se oglasila za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Supruga pevača u šoku kroz šta prolazi Foto: Printscreen Instagram, Privatna arhiva, Instagram

- Rale je naš kućni prijatelj i Slobin dugogodišnji saradnik. Koliko shvatam problem je što sam se konsultovala sa njim u vezi estetike svojih zuba. Sve ostalo je njena projekcija. Nisam je nikada upoznala, nažalost, žao mi je što je u ovakvom stanju, i što od najnormalnijih životnih okolnosti pravi dramu. Nijedna žena ne treba sebi da dozvoli da se na ovaj način obraća drugoj ženi. Svi smo mi grubi kada smo ljuti, ali ovo su ozbiljne pretnje- navela je Jelena za Kurir.