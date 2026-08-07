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Dragomir Despić Desingerica nedavno je prokomentarisao lik i delo Milana Stankovića.

Reper je priznao šta misli o njegovoj muzici i povratku na scenu.

"Ne slušam tu vrstu muzike"

 - On kad je to radio, ja sam blejao po bloku. Ne slušam tu vrstu muzike, a tad je bilo loženje. Tada je to bilo nešto novo, bio je kao mali Kinez koji je doneo nešto kao iz Koreje. Tada nije bilo interneta, mreža, a danas svako može da napravi nešto, ima mnogo više konkurencije - govorio je reper i dodao:

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Foto: Marko Karović

"Danas je gas podignut"

- Danas je za gas podignut na ozbiljan level i danas moraš baš da budeš i ličnost i da imaš dobru muziku. Mislim da mora da ima mnogo dobar PR, muziku, marketing da bi nešto napravio. Kakav je sad? Da li je i dalje mali Kinez? - našalio se Desingerica.

Povratak na scenu

Milan Stanković već nekoliko dana ponovo je u žiži javnosti zbog saradnje sa Teom Bilanović kojoj je napisao pesmu.

Posle višegodišnje pauze i života daleko od reflektora Milan Stanković, kako stvari stoje, definitivno je odlučio da se vrati na muzičku scenu. Pevač koji je godinama intrigirao javnost svojim povlačenjem iz estradnog života, posvećenošću veri i čestim boravcima u manastirima, sada je napravio prve konkretne korake ka velikom povratku.

Milan Stanković nekad i sad Foto: Printscree Youtube / Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen Facebook

Mnogi su to protumačili kao njegov prvi povratnički potez i dokaz da se nije udaljio od muzike, već da je sve vreme stvarao daleko od očiju javnosti. Njegov autorski rad izazvao je veliko interesovanje.

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