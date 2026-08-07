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Šoumen Boki 13 otkrio je da je Marina Tucaković bila strastvena kolekcionarka garderobe, a nakon njene smrti, Aleksandar Futa Radulović odlučio je da tu impozantnu modnu arhivu pokloni ženama koje su bile zaposlene kod njih.

"Sve je stavio u crne kese..."

Boki i Marina gajili su dugogodišnje prijateljstvo, a sećanje na pokojnu autorku izneo je u svom podkastu, u epizodi u kojoj mu je gošća bila Jelena Karleuša.

- Marina Tucaković je imala stan koji je iznajmljivala isključivo za garderobu koju je kupovala bez prestanka, toliko da se više nije znalo ni šta sve ima. Čuo sam da je Futa sve to stavio u crne kese i poklonio ženama koje su radile u kući - rekao je tada Boki 13.

Boki 13 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"To su privatne stvari"

Podsetimo, Futa Radulović otkrio je nedavno da li je nakon Marinine smrti započeo novu vezu.

- To su privatne stvari o kojima nikad ne pričam, neka priča neko drugi šta god hoće, ja znam šta ja mislim. Nemam šta da demantujem, ni da potvrdim, prosto time ne želim da se bavim.

1/5 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Printscreen/Youtube/City, Dragana Udovičić, Luka šarac

Uskoro serija o Marini i Futi

Uskoro na male ekrane stiže serija posvećena životu upravo njima.

Snimanje prve sezone nove domaće serije "Marina i Futa", inspirisane životom i stvaralaštvom Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića, bliži se kraju.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Radulović Futa i Boki 13 Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Kurir, Printscreen/TV Pink, Beta/Branislav Božić

Uloge Marine, najvećeg srpskog tekstopisca, i njenog supruga, kompozitora Fute, poverene su Milici Janevski i Danilu Lončareviću, dok će, kako Kurir ekskluzivno saznanje, Lepu Brenu tumačiti Jelena Jovičić, Draganu Mirković Aleksandra Belošević, zvezda "Igre sudbine", a Olivera Mandića Miloš Petrović Trojpec.