Slušaj vest

Jelena Karleuša skoro već mesec dana uživa u vrtoglavom uspehu svoje tri pesme sa novog albuma "Enigma".

Dok vredno radi na novim projektima koje je obećala svojoj publici, uporedo priprema proslavu 18. rođendana svoje ćerke Atine, ali i Nike koja istog dana puni 17.

Devojački stan pop dive

Njene mezimice danas imaju sve što požele, a Jelena je u njihovim godinama živela nešto skromnije.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Miloš Miletić

Karleuša je nakon razbod njenih roditelja živela sa majkom Divnom i već sa 16 godina uplovila u muzičke vode.

Pop diva živela je na Novom Beogradu kod Fontane, a svojevremeno je u jednoj emisiji 1998. godine pokazala kako je njen životni prostor izgledao.

Fotografiju iz mladosti pogledajte OVDE.

Jelena neretko ističe koliko je ponosna na svoje početke i surovu borbu da postigne sve što je danas. Devojačka soba je izgledala skromno i toplo, a u njoj je provodila najlepše mladalačke trenutke.

1/13 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Privatna Arhiva, Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram

Luksuzna vila

Danas Jelena sa svojim naslednicama živi na Dedinju u velelepnoj vili koja podseća na one iz svetskih magazina.

1/9 Vidi galeriju Vila Jelene Karleuše Foto: Kurir, Printscreen

Trospratna kuća sa ogromnim dvorištem osvaja na prvi pogled, a Karleuša je od voje bašte napravila pravi mali raj. Neretko na društvenim mrežama pokaže svoj najomiljeniji kutak.

Gala rođendan za naslednice

Jelena je nedavno govorila o pripremama gala proslave rođendana Atine i Nike i otkrila da su odnosi sa bivšim suprugom bolji.

- Lepo je što su u ovoj priči i mama i tata, zajedno. Prelepo teče cela ta organizacija i razgovori. Njegovo je samo da plati, mama je u dugovima zbog novih spotova, njegovo je da plati, a mama sve organizuje od muzike do haljinica, dekoracije - rekla je Jelena pa potom nastavila da govori o slavlju.

1/18 Vidi galeriju Ovako su izgledali kad su bili zaljubljeni Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Marko Poplašen, Marina Lopičić, Ana Paunković

- Biće mnogo kolega. Pozvala sam mnogo kolega i svi su se rado odazvali i rekli da će doći. Nisam ih zvala da pevaju, već da budu moji dragi gosti, što se muzike tiče Duško je odabrao neki dobar bend "Majami".

Nakon toga Karleuša je opet spomenula Tošića i tako otkrila da komuniciraju malo više od same organizacije rođendana njihovih ćerki. Novinari su je pitali da li njene ćerke imaju neke želje za rođendan, a dok je odgovarala na ovo pitanje, spomenula je opet razgovor sa bivšim mužem.

- Nemaju nikakve želje, bukvalno ništa. Atina voli roze, Nika plavo, rekle su da su mama i tata zaduženi za sve. U poslednje vreme često borave u mom garderoberu, pa sam se i Dušku požalila, a on mi je odgovorio: Ti meni, one tebi - govorila je Jelena za Pravo lice estrade.