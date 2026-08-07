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Ana Radulović je otvorila dušu o detaljima svog razvoda od Mirčeta, te se prisetila perioda kada je često izlazila, što njemu nikako nije odgovaralo.

Međutim, bez obzira na to, nikad joj nije branio ništa, pa tako ni izlaske.

1/5 Vidi galeriju Brak im nije uspeo Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Iskreno, nije mu bilo pravo, ali mi nije branio. Niko meni ne može da zabrani ako nešto hoću, pa nije mogao ni on. Da se previše bunio, naravno da bih možda malo smanjila izlaske ili bi to uticalo na mene, pa bih prestala. Ne zato što bi mi on zabranio, već zato što ne bih dozvolila da energija i atmosfera u kući budu katastrofalne - rekla je Ana za Informer.

"Plašio se"

Ona ističe da iz ove perspektive može mnogo bolje da razume svog bivšeg supruga i njegovu zabrintuost, ali i sebe i svoje postupke.

- Nije mu bilo pravo, a možda se i plašio. Verovatno sam u tom periodu malo više izlazila. Ali sada, iz ovog ugla gledano, potpuno ga razumem. Tada sam imala svoj cilj i znala sam da mi namere nisu loše, tako da ga u potpunosti shvatam, baš kao što razumem i sebe - priznala je Ana.

1/8 Vidi galeriju Ana Radulović u bikiniju Foto: Instagram Printscreen, Printscreen/Instagram, Prinscreen

"On je insistirao..."

Podsetimo, kako je Ana objasnila, želeli su da kroz najizazovniji period prođu u miru, bez dodatnog pritiska i pažnje medija. To je bio razlog zbog čega su neko vreme prikrivali razvod.

- Mirče je neko ko ne voli puno da se pojavljuje u medijima. On je prvi insistirao da to bude naše i ja sam se složila sa njim i ispoštovala ga. Ali oboje smo bili svesni da moramo kad-tad da kažemo. Ne da idemo u neke detalje, ali jednostavno moramo mi da budemo ti koji će saopštiti, jer će se kad-tad saznati da smo se razveli - rekla je Ana za pomenuti medij.

1/5 Vidi galeriju Ana Radulović u provokativnom bikiniju Foto: Printscreen

Naglasila je da nisu želeli da vest o razvodu u javnost dospe preko drugih ljudi, pa su zato odlučili da je sami saopšte kada su procenili da je pravi trenutak.

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