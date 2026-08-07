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Domaća javnost je ostala u neverici nakon što su isplivale pretnje koje je Ana Nikolić uputila pretnje Jeleni Radanović, ženi pevača Slobe Radanovića.

Jelena se odmah oglasila za Kurir, a potom je podelila prvu objavu na svom Instagram nalogu nakon drame i time poslala jasnu porulu. 

Naime, Sloba i Jelena tokom ovog leta provode vreme u Budvi, a objavljenim snimkom je pokazala da uživa daleko od skandala i da ju ova drama nije poremetila.

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Foto: Printscreen Instagram

Podelila je kadrove sa bazena, gde provodi vreme u etno selu u Crnoj Gori, a na fotografiji se vidi naslednik kako uživa u vodi.

Ana joj zapretila

Podsetimo, kako se navodi, Nikolićeva je burno reagovala nakon što je u telefonu svog partnera Gorana Ratkovića Raleta pronašla sadržaj koji joj se nije dopao. Prepiska sadrži niz uvreda, optužbi i pretnji upućenih Jeleni.

-Budem li videla još jednu tvoju poruku poslatu Raletu jer ti si apsolutno nekopetentna da se baviš muzikom, a Rale više nema čepljenja i sve slike koje sam našla, zube i sve. Šta si ti? Lekari bez granica, alo.“

Dalje se u porukama navodi:

07:07
Ana Nikolić preti Slobinoj Jeleni Izvor: Privatna arhiva

„Zamoliću te da obrišeš ovaj broj i da više nikada dok sam ja sa Raletom ne pošalješ nijednu poruku.“

Najveći šok izazvao je deo u kojem se pominju ozbiljne pretnje:

„Budeš li mu se obratila povodom ovoga odećiću ti jezik, kunem ti se. Ku*etino raspala.“

U nastavku navodne prepiske Ana iznosi i teške optužbe na račun Jelene Radanović, pominjući njen brak sa Slobodanom Radanovićem:

Žestoko napala suprugu Slobe Radanovića Foto: Printscreen, Shuttestock, Nemanja Nikolić, Instagram

„Nemoj da ti uništim i ovaj brak i oteram u dom za majke sa decom koja nemaju za život. I da ti Kiju vratim na vrat da ti napravim pakao od života.“

Poruke se tu ne završavaju, već postaju još žešće:

„Ajde pošalji još jednu poruku ikada od danas. Budem li videla ovaj telefon pamti sve jednu poruku još uništiću ti brak, život i tebe.“

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23:50
STARS 608 26.07.2026. Izvor: Kurir TV