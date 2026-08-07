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U tržnom centru Galerija nastao je pravi skandal, a glavni akteri su Sergej Trifunović i njegova supruga Isidora Mijanović gde je policija morala da reaguje nakon drame u popularnoj prodavnici.

Naime, haos je nastao nakon što je Isidora postala sumnjiva obezbeđenju, a zatim su zahtevali da je pretresu.

1/8 Vidi galeriju Sergej Trifunović Foto: Printscreen, ATA images

Sergej je burno reagovao i odbijao da dozvoli da do toga dođe, a zatim je nastao haos i verbalni okršaj. Odmah nakon toga su pripadnici obezbeđenja pozvali policiju, koja je bračni par sprovela u stanicu.

Sada je Isidora napustila policijsku stanicu, dok je Sergej otišao ranije.

Ona se ispred stanice obratila pripadnicima sedme sile i kratko rekla:

- Došla sam samo da preuzmem dokumente - kazala je Isidora za Telegraf, koja kako se navodi, nije pristala da se snimi.

Već su poznati policiji

Podsetimo, sa Trifunovićem i njegovom suprugom pre dve godine je obavljen razgovor u policijskoj stanici, a tužilac se izjasnio da nema elemenata krivičnog dela. Međutim, bilo je utvrđeno da je Isidora u Srbiji boravila praktično ilegalno, s obzirom na to da je državljanka Hrvatske, te je protiv nje tada podneta prekršajna prijava na osnovu Zakona i strancima. Nakon što presuda prekršajnog sudije postane pravosnažna morala je da plati novčanu kaznu. Inače, po članu zakona 27 o strancima, za ne prijavljivanje boravka predviđena je kazna u iznosu od 10.000 - 50.000 dinara. Njoj je tada naloženo da mora da u roku 24 sata da napusti našu zemlju.

1/5 Vidi galeriju SERGEJ TRIFUNOVIĆ RASPIŠTOLJIO SE U DUBROVNIKU PA PREPLANUO SA LETOVANJA PLJUJE PO SRBIJI: Optužio Vučića za ubistvo Ivanovića! I to pred Hrvatima! Najavio i kandidaturu za predsednika! Foto: dubrovackidnevnik.rtl.hr/Nikša Klečak

Osim toga, on je pre nekoliko godina priveden na Vračaru, na uglu Makenzijeve i ulice Ivana Đaje, kada se upravljajući motorom marke "vespa" sudario s automobilom.

Glumac Sergej Trifunović je uahpšen i u aprilu 2024. godine, tokom primopredaje droge. Kako je Kurir pisao uhapšen je nakon što je policija pratila automobil muškarca V.A. i uhvatila ga prilikom primopredaje droge.

On je i u septembru 2023. godine na plaži Kaštelet u Splitu bio sa svojim psom, nemačkim ovčarom, koji je smetao nekim posetiocima plaže, koji su ga prijavili policiji. Kada su se pojavili organi reda, Trifunović ih je navodno vređao, nakon čega je priveden.

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