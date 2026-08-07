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Turbulencije i svađe pratile su odnos Lazara Čolića Zole i Miljane Kulić, a juče je sve iznenadila vest o njihovom pomirenju, kada su viđeni zajedno u Crnoj Gori.

Zbog toga se oglasila i Marija Kulić, Miljanina majka, koja godinama unazad ne krije da je protiv te veze.

Ovako je Marija nekada izgledala:

1/21 Vidi galeriju Marija Kulić nekad i sad Foto: Printskrin, Zorana Jevtić, Printscreen

Marija tvrdi da je reč o prijateljskom susretu, a ne o emotivnom pomirenju.

"Miljana traži Zolu po Ulcinju"?!

Na društvenim mrežama je jedna korisnica poručila Mariji da "Miljana traži Zolu po Ulcinju", na šta je ona odgovorila:

- Dogovorili se da se vide na piću. Nije ga tražila, nego je čekao. Poslao je ženu kod koje on radi da je sačeka na bus stanici. Bus je od Petrovca do Ulcinja sat i po. On ne može da dođe jer svaki dan radi. Bila jedno popodne i vratila se u 19:00. Niti su zajedno, niti će biti - odgovorila je Marija.

"Niko kao ja"

Podsetimo, vest o dobrom odnosu je potvrdila i Miljana koja se oglasila na svom Instagram nalogu i podelila snimak svog bivšeg dragog uz pesmu Ane Nikolić - "Hvala, doviđenja". Stihovi koji su se čuli uz taj video bili su: "Niko kao ja, hvala, doviđenja".

00:05 miljana i zola na okupu posle svega Izvor: Kurir

"Miljana je ostavila najveći trag na mene"

Zola je nedavno za Blic govorio o tome koliko je Miljana ostavila dubok trag na njega.

- To je definitivno odnos koji je obeležio moj boravak tamo, bez obzira što je bilo sigurno preko desetak odnosa, ali sa njom je bilo najupečatljivije ljudima napolju, a i glupo bi bilo da ne kažem da je ona ostavila najveći trag na mene, jer sa njom sam proveo najviše vremena. Ne gledam na taj odnos sa neke strane divljenja, s obzirom na to šta se sve izdešavalo, ali sve je to deo mog života. Ne želim da bežim od toga. Smatram da sam pravio greške, sve te devojke su bile moj izbor u tom trenutku i niko me nije terao apsolutno na bilo šta. Sve neke loše stvari koje su se izdešavale. Smatram da sam ja kriv kao i te pojedine osobe. Ja sad da pričam o određenim osobama kakve su, šta su, gde su njihove greške, prvo treba da pogledam u svoje dvorište i da vidim sebe savršenog, a još sebe nisam video savršenog i mislim da se neću nikad ni videti, ali trudim se da budem što bolji - rekao je Zola, a na pitanje da li je u kontaktu sa Miljanom rekao je:

1/5 Vidi galeriju Miljana Kulić napuštanja rijalitija, obnovila je komunikaciju s bivšim momkom Lazarom Čolićem Zolom Foto: Printscreen

"Čujemo se..."

- Dešava se da se čujemo s vremena na vreme, pogotovo kako je TikTok zastupljen, u okej smo u odnosu. Ne mogu da kažem ni za nju da je kao pre, da me konstantno zove, smara, teroriše. Nije uopšte ništa strašno, ništa loše. Ponekad se dogovorimo da odigramo neki meč na TikToku. Želim sve najbolje i njoj i njenoj porodici. Verujem da i ona to isto želi i mojoj i to je to. Nismo se videli preko dve godine. Nemamo tu komunikaciju u ljubavnom smislu. Nema zle krvi. Shvatio sam da to ničemu dobrom ne vodi i jednostavno svima je sve oprošteno.

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