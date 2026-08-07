"NAJBRŽI PRELAZAK U VIŠU KLASU JE UDAJA" Naša manekenka upecala arapskog milijardera, a sad pokazala vrelo telo: Ovo je rekla o braku
Nakon što je izgovorila večno "da" arapskom milijarderu Jusufu al Saraju, naša manekenka, Anika Božić postala je jedna od najbogatijih Srpkinja.
Zato i uspeva da živi na dve različite destinacije sa porodicom - jedan dom imaju u Egiptu, a drugi u Parizu!
Anika s vremena na vreme pratioce na mrežama upućuje u svoj privatni život, a sada je podelila fotografije u koje će se zaljubiti svi oni koji su obožavali Malu Sirenu.
Baš poput Male Sirene, Anika je pozirala u pesku koji je oblikovala preko svog tela kao rep. Na grudima su joj se nalazile dve plave zvezdice što je upotpunilo utisak, a mnogima je zastao dah zbog njenog savršeno izvajanog tela i vitke linije.
Mnogi joj zavide
Aniki mnogi zavide na životu na visokoj nozi, a tokom jednog intervjua od ranije se osvrnula upravo na to, ali i na epitet "arapske princeze" kojim je oslovljavaju nakon udaje za milijardera Jusufa Al-Saraja.
- Neki novinar je to upotrebio u smislu metafore i to je ljudima verovatno bilo interesantno i onda su tako nastavili da uzimaju jedan od drugog i ljudi je više nisu shvatali kao metaforu. Mi smo koleginice, je l' tako? Da, imali smo ona čuvena predavanja kod profesora sociologije na Fakultetu političkih nauka. On je pričao o najboljim socijalnim klasama i koji je najbrži način da se pređe iz jedne u drugu. To je udaja. Mislim da je to u društvenom smislu uvek najinteresantnije. Recimo, čitala sam neke statistike gde su od 10 najbogatijih žena na svetu, njih devet su to stekle ili porodično ili od muža. Žene su i dan-danas mnogo slabije plaćene, iako se nalaze na veoma odgovornim pozicijama, čak i da se nalaze na istim pozicijama kao muškarci, one su i dalje manje plaćene. Tako da eto, od svega što sam ja radila ili što nisam radila, medijima je ipak najinteresantnije to za koga sam se ja udala. I to ne smatram ništa lično, nego naprosto vidim da se to tako odnosi na sve žene. To moramo da promenimo - ispričala je Anika tada.
"U početku nisam bila oduševljena"
Anika se prisetila filmskog susreta kada je upoznala svog sadašnjeg supruga.
- Zato što smo se upoznali preko zajedničkog prijatelja i u početku nisam bila oduševljena sa njim, a mislim da ni on nije bio oduševljen sa mnom. Znači nije bila ljubav i zaljubljenost na prvi pogled, nego smo kasnije kroz druženje i kroz prijateljstvo ustvari shvatili da smo savršeni jedno za drugog - otkrila je ona za "Mondo".
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