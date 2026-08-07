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Požar koji već danima bukti u Deliblatskoj peščari uznemirio je meštane i vlasnike vikendica. Među njima je i pevačica Mala Cana, koja za Kurir kaže da se dim i miris paljevine osećaju i u njenom kraju, ali da se nada da će vatrogasci uspeti da spreče širenje vatre.

- Požari su delimično blizu mene, oseća se dim, ali ekipe gase požar. Dim se sinoć baš osećao. Možemo da dišemo, ali oseća se paljevina. Samo molim Boga da ne zahvati nečiju kuću, imanje, nečiji život.

1/5 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Vest ju je zatekla van kuće

Kako kaže, o požaru nije odmah saznala, jer ne prati medije, već su je o svemu obavestili prijatelji.

- Iskreno da vam kažem, ne koristim telefon i ne pratim medije. Juče sam saznala i prepala sam se. Nisam bila kod kuće, pozvala sam komšinicu i rekla je da je sve u redu. Kada sam došla kući, zaista se osećalo već kod Novog Sela, sačuvaj Bože, kakav garež, dim. Ne znam koliko su sanirali, ne gledam televiziju. Zovu me prijatelji pa me pitaju i objasne, pa sam informisana.

Dodaje da su meštani i vikendaši zabrinuti i da niko ne može da bude potpuno miran dok požar traje.

- Meštani i vikendaši su uplašeni. Izuzetno se oseća paljevina, svi smo u grču, niko nije opušten. Pratimo situaciju, doduše, meni javljaju.

"Sve mi se skupilo"

Sagovornica priznaje da joj je ovaj period posebno težak, jer se navršava mesec dana od smrti njenog supruga Andrije.

- Danas je mesec dana otkako je preminuo moj suprug, bila sam na groblju - kaže Cana i dodaje:

1/5 Vidi galeriju Pevač je živeo povučenim životom Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić

- Znate i sami zbog čega, ali ne pratim, iskoči mi nekad, ali mi teško bude. Javljaju mi se prijatelji, uglavnom iz Pančeva. Zovu kolege, pitaju, interesuju se.

Na pitanje kako se oseća, rekla je sledeće:

- Dobro sam onoliko koliko okolnosti dozvoljavaju. Nije mi današnji dan sjajan. Tačno je mesec dana kako mi je Andrija preminuo. Sve mi se skupilo. Bila sam i na groblju, baš mi je teško. Sad i ovo i onda ne znam, valjda neće. Valjda će pomoći Gospod Bog, ne samo zbog mene, nego zbog svih.

Najveća opasnost su šišarke pune smole

Prema informacijama koje dobija od prijatelja, situacija je za sada pod kontrolom, ali upozorava koliko se požar u borovoj šumi lako širi.

- Koliko znam, za sad sve drže pod kontrolom. Tako mi javljaju. Ako ne daj Bože dođe dotle, onda možemo da se slikamo s tim. Nema kontrole. Jednom je goreo Devojački bunar, pričao mi je Andrija. To je bilo jezivo. Sad kažu da gori oko 500 hektara. Čardak je na jednoj strani, ja sam na drugoj, ali to je jedna šuma. Glavni problem je šišarka, ona kad se zapali, bude užarena kao lopta i gde pukne, tako se i širi. Ona može da ode 10 metara i ovde ugase, tamo se upali. Te šišarke i borovi su puni smole.

1/11 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: MUP Srbije, Serbian Ministry of Interior/Serbian Ministry of Interior, Darko Vojinovic/AP

Ističe da su joj najveća briga ljudi koji žive u tom području i njihova imovina.

- Samo ne daj Bože, ko nije ovo doživeo, taj ne zna. Žao mi je ovih ljudi koje je zahvatilo, šuma, ali samo životi su bitni i kuće. Ljudi žive tamo, imaju svoje porodice, imaju krave, stoku, imanja. To su plaste sena, drva. Ne daj Bože. Ne zna se šta pre da se spašava! Zasad imam informaciju da drže požar pod kontrolom.

Apel građanima: "Ne ćutite, prijavite odmah"

Mala Cana smatra da su ljudska nepažnja i nemar često uzrok velikih požara, zbog čega apeluje na sve da budu odgovorni.

- Ne znam kako je počelo, ali uvek sve krene iz šale. Ranije kad je bilo, čovek je pravio roštilj i taj roštilj koji je skinuo, stavio je pored kuće. Vetrić je pirkao i to je otišlo i sve izgorelo zbog nepažnje. Kad mi dođu gosti, ne dam im da zapale cigaru. Ima nemarnih. Dođe omladina u vikend naselje, pa se roštilja, zapali cigara, pravi se vatromet... Treba da se povede računa.

1/5 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Navodi i primer iz komšiluka koji, kako kaže, pokazuje koliko malo nepažnje može da izazove veliku štetu.

- Problemi nastaju i od košenja. Gledala sam kad je komšija zapalio i od toga se zapalio bor, pa se to raširilo. Andrija je tada bio živ i sišao je i izdramio. Sve zbog nečije nemarnosti. Apelujem na sve koji vide tako nešto, da ne ćute! Prijavite odmah! Tamo ne sme da se pali, čak i kad se pravi roštilj, treba da se obezbedi. Deliblatska peščara je zaštićena sredina. Znate li koliko je uginulo divljači? I onda neko pali i kaže: "Vodim računa", a treba mu pozvati policiju - zaključila je Mala Cana na kraju razgovora.

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