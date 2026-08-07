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Bez obzira na svađe i sukobe u rijalitiju, Mina Vrbaški i Viktor Gagić, oni su nastavili svoju romansu po izlasku iz "Elite 9".

Iako još uvek nisu počeli da žive zajedno, oni se ne razdvajaju, a Viktor sa ponosom ističe da se Mina pokazala kao prava snajka!

Najpre, sumirali su utiske o učešću, ali i otkrili da žice na dve relacije: Inđija-Ruma.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Kurir

- Nastavili smo našu vezu napolju. Kad smo izašli, ona je rekla da neće nijedan klip da vidi uopšte, niti je išta gledala. Ja sam bio znatiželjan, pa sam i pogledao neki klip. Ako ćemo realno, mi nismo imali neke baš preteške reči. Nije nikad opsovana ni porodica ni sa moje, ni sa njene strane. Nikad nismo dozvolili sebi to, a bili smo u najgorim svađama. Nismo dozvoljavali sebi kao što su drugi nešto dozvoljavali. Tako da kad smo izašli, kao da smo se preporodili. Nismo imali nijednu svađu, niti ikakav problem. Skroz normalno funkcionišemo i porodice se slažu - rekao je Viktor, a Mina otkriva koliko joj je bitno mišljenje majke:

"Neće meni mama da bira..."

- Neće moja mama da bira meni s kim ću ja i šta ću. Bitno mi je njeno mišljenje, ali ona je uvek neko ko je po strani i meni se ne meša. Ona se umeša kada vidi da sam ja loše. A kad vidi da nisam loše i kada sam nasmejana, naravno da će njoj biti puno srce. Mene klipovi ne interesuju, to je prošlost. Ja se ne vraćam u prošlost, niti me to interesuje za tri života. Ja idem dalje i gledam napred šta će da bude. On je bio taj koji je uzimao telefon, pa je gledao klipove.

1/4 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Pink, Damir Dervišagić, Ana Paunković

Iako se još uvek nije preselila kod Viktora, ističe da ju je njegova mama lepo prihvatila.

- Pa nisam. Kada je on izašao tu noć, majka njegova mi je rekla: „Ideš ajde sa nama.” I tu smo seli u auto, otišli smo i onda nismo se uopšte razdvajali. Džakovi su mi stajali kod njega, jedan dan sam prespavala u Inđiji i to je jedini dan kada smo se razdvojili. Sad je on kod mene, pa će od ponedeljka da ide malo na treninge. Tu se malo razdvajamo - rekla je Mina, a Viktor dodao:

- Tu je već kraj romansi. Dva treninga dnevno, čujemo se preko poziva, viđanje dva puta. Šalim se. Ne znamo kako će to da funkcioniše. Nema planiranja kod nas, sve ide onako kako treba svojim tokom - rekao je Gagić kroz smeh.

Minini brat i majka prihvatili Viktora

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

Prema rečima rijaliti para, brat Mine Vrbaški i njena majka su Viktora lepo prihvatili.

- Zovem Borisa i kažem mu da dolazim sa Viktorom i on kao: “Jao seko, jedva čekam da dođeš, al’ moram nešto da ti priznam.” Pitam ga šta, a on kaže: “Pa pre želim Viktora da vidim.” On i Viktor su tandem. Njih dvojica kad krenu da snimaju za Tik-Tok, oni muvaju tamo neke Španjolke. Njih dvojica su se skroz poklopili i to mi je drago kada vidim da Boris može i sa njim i da priča i da se druži i da mu daje neke savete, jer je Boris sad u tom prelaznom periodu, pubertet. Pa može neki savet za devojku. Drago mi je i kad on sa mojom mamom priča totalno opušten. Baš sam onako se iznenadila i mami se mnogo dopada kako se Viktor ponaša i ophodi prema meni i kako mi funkcionišemo. U suštini sve ono što je bilo u onom zatvorenom prostoru sada je totalno drugačije. Tamo smo se gušili jedno s drugim, a ovde se opet ne gušimo. Imamo svoju slobodu. Mi se razdvojimo. Ja odem u drugu sobu, on malo gleda telefon, ono ja onda malo izađemo napolje, odemo na bazen, upozna moje društvo, ja njegovo, družimo se.

Oni su, takođe, istakli da ne razmišljaju o ulasku u "Elitu 10".

- Što se tiče “Elite”, mi nećemo ući. Nama je napolju mnogo lepo i mi želimo napolju da nastavimo gde smo stali.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški dobila emotivnu poruku od roditelja Foto: Printscreen Pink

"Žena se uvek pita u kući"

Otkrili su i ko se u vezi više pita.

- Pa ja, naravno - rekao je Viktor, a Minu je ovaj odgovor iznenadio.

- Kako ti? Oboje. Kako si bezobrazan? Žena se uvek pita u kući, ona je glavna.

Viktor je potom nastavio:

- Šalim se. Oboje se pitamo. Mislim, nema šta da se pitamo kad nemamo problem. Izlazili smo i popili smo, nikakav problem nemamo.

"Snajka, idi napravi nešto za jelo"

Viktor je istakao da njegova mama lepo funkcioniše sa Minom i već je naziva snajkom!

- Pa ona je već primljena u kuću. Bili smo skoro dve nedelje kod mene, tako da je mama normalno funkcionisala sa njom. Odmah je rekla: ‘Ajde snajka, idi napravi nešto za jelo kad je mama otišla na posao”, ali naravno ništa nije napravila. Idemo po restoranima. Ej, jednom smo uzeli da napravimo nešto i to sam ja pravio sve, apsolutno sve. Što se tiče hrane, samo restoran. Unutra mi je pravila priču da će da kuva, mi izađemo napolje, ona kaže: “Hoćemo li u restoran sad da jedemo. Mislim ono hotel. Uhvatila me na foru - započeo je Viktor priču, ali ga je Mina demantovala:

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

- Kupili smo gotova rebarca i to samo treba da se stavi. On je spremio salatu. Šali se. Rekla sam mu da ću da spremam kad budemo imali naš stan, kad se preselimo i udomimo se zajedno. Čekamo stan. Ako ima neko stan za nas dvoje 45 kvadrata. Javite nam se, al’ da je nova gradnja, da je lepo opremljen i velika kuhinja da bih dobro kuvala.

Zajednički život

Na pitanje da li su spremni za zajednički život i vezu podignu na viši nivo, Mina kaže:

- Ja da. Za prsten polako, mada ja imam jedan prsten. Nisam ga skinula. To je prsten koji mi je napravio u Eliti.

Kurir.rs / blic

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