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Sukob između pevačice Ane Nikolić i supruge Slobodana Radanovića, Jelene Radanović, po svemu sudeći dobiće sudski epilog.

Nakon što je u javnost dospela glasovna poruka Ane Nikolić, u kojoj je iznela niz optužbi na račun Jelene Radanović, oglasio se advokat Nikola Premović, pravni zastupnik supruge popularnog pevača.

1/7 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Instagram, Printcreen, Preent Screen

U saopštenju dostavljenom našoj redakciji, advokat je kategorično odbacio sve navode Ane Nikolić kao neistinite i najavio pokretanje krivičnih i parničnih postupaka protiv pevačice.

Saopštenje

Saopštenje prenosimo u celosti:

Foto: Privatna arhiva

"Kao advokat porodice Radanović, sledstveno tome, i Jelene Radanović, a povodom obraćanja estradne umetnice Ane Nikolić, ovim putem istakao bih sledeće:

Navode izrečene od estradne umetnice Ane Nikolić, u predmetnoj, neistinitoj, a rekao bih i sramnoj glasovnoj poruci, najoštrije, u ime moje klijentkinje, Jelene Radanović, demantujem kao neistinite.

Kontakt moje klijentkinje sa gospodinom, izabranikom Ane Nikolić, bio je isključivo poslovne prirode, imajući u vidu, da je gospodin, izabranik Ane Nikolića, poznati autor kako tekstova tako i kompozicija, ne malog broja pesama, i kao takav i priznat i prepoznat na estradi.

Sa suprugom moje klijentkinje, poznatim i uvaženim pevačem Slobodanom Radanovicem, izabranik Ane Nikolic je već uveliko imao uspešnu poslovnu saradnju, a kontinuirana poslovna saradnja, naravno da podrazumeva i prijateljsku i zapravo, ljudsku komunikaciju, što se estradnoj umetnici Ani Nikolić učinilo, nažalost, kao strano i potpuno nepoznato.

Predmetna glasovna poruka sadrži pregršt pravnih osnova, kako za podnošenje, krivične prijave za krivično delo "Pretnje", propisano Krivičnim Zakonokom RS, a tako i za podnošenje tužbe za naknadu nematerijalne štete, zbog povrede ugleda i časti.

Navedeni pravni akti, biće podneti nadležnim organima sudske i izvršne vlasti u primerenom, hitnom roku!"

Glasovne poruke

Podsetimo, pevačica se razbesnela kada je u telefonu svog partnera Raleta videla Jelenine poruke, te je odlučila da joj se lično obrati.

Redakcija Kurira došla je u posed poruka koje je, prema tvrdnjama našeg izvora, a već se uveliko šeruju i po Tik Toku nalogu.

07:07 Ana Nikolić preti Slobinoj Jeleni Izvor: Privatna arhiva

- Budem li videla još jednu tvoju poruku poslatu Raletu jer ti si apsolutno nekopetentna da se baviš muzikom, a Rale više nema čepljenja i sve slike koje sam našla, zube i sve. Šta si ti? Lekari bez granica, alo - govorila je Ana, a zatim i nastavila:

- Zamoliću te da obrišeš ovaj broj i da više nikada dok sam ja sa Raletom ne pošalješ nijednu poruku.

Najveći šok izazvao je deo u kojem se pominju ozbiljne pretnje:

- Budeš li mu se obratila povodom ovoga odsećiću ti jezik, kunem ti se. Ku*etino raspala.

Još niz pretnji dobila je Jelena koja se potom oglasila za naš list.

"Ni jedna žena ovo sebi ne sme da dozvoli"

1/5 Vidi galeriju Supruga pevača u šoku kroz šta prolazi Foto: Printscreen Instagram, Privatna arhiva, Instagram

- Rale je naš kućni prijatelj i Slobin dugogodišnji saradnik. Koliko shvatam problem je što sam se konsultovala sa njim u vezi estetike svojih zuba. Sve ostalo je njena projekcija. Nisam je nikada upoznala, nažalost, žao mi je što je u ovakvom stanju, i što od najnormalnijih životnih okolnosti pravi dramu. Nijedna žena ne treba sebi da dozvoli da se na ovaj način obraća drugoj ženi. Svi smo mi grubi kada smo ljuti, ali ovo su ozbiljne pretnje- navela je Jelena za Kurir.

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