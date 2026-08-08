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Emina Jahović, Jelena bin Drai, Anika Božić i druge bogate dame sa naših prostora koje žive u inostranstvu su sredile svoje stanove tako da im ceo svet zavidi.

Suv luksuz Emine Jahović

Pevačica Emina Jahović živela je s bivšim suprugom Mustafom Sandalom u velelepnoj vili na Bosforu. Nakon razvoda sa sinovima se preselila u drugu kuću u blizini koju je uredila prema najvećim trendovima u dizajnu enterijera.

Foto: Printscreen/Instagram

Nedaleko od kuće u kojoj je živela sa Sandalom, Emina ima nov dom u kom boravi sa sinovima Jamanom i Javuzom. Ona je dugo i detaljno planirala i smišljala kako će nova kuća izgledati, a onda se konačnim rezultatom pohvalila i na društvenim mrežama.

Elegantan prozračan prostor je vrlo svetao zahvaljujući velikim prozorima od poda do plafona.

Foto: Printskrin/Instagram

Efektni ramovi za ogledala, mermer i sofisticirani detalji čine Eminino utočište mestom kakva viđamo po svetskim magazinima. Posebnu draž svemu daje i terasa sa koje puca pogled na Bosfor.

Bivša mis Jugoslavije živi ko u bajci

Prva pomisao na nekadašnju mis Jugoslavije je život kao u bajci. Jelena Bin Drai jeste okružena glamurom i živi san mnogih žena. Ova bivša srpska manekenka, misica i modna dizajnerka godinama živi u Dubaiju sa suprugom i četvoro dece. Uspešna je poslovna žena, na čelu nekoliko kompanija.

1/11 Vidi galeriju Palata Jelena bin Drai u Dubaiju Foto: Kurir

Njena palata odiše luksuzom i elegancijom. Preovlađuju svetle boje, bela, bež, ali i sivi nameštaj, poput udobne sofe. Poseban deo su grandiozne stepenice sa vrlo zanimljivom ogradom.

Godine 2003. godine Jelena je upoznala arapskog biznismena Saida Bin Drai čije se bogatstvo procenjuje na dve milijarde dolara.

Arapska princeza uživa u sjaju svog doma

Nakon što je izgovorila večno "da" arapskom milijarderu Jusufu al Saraju, naša manekenka, Anika Božić postala je jedna od najbogatijih Srpkinja.

Zato i uspeva da živi na dve različite destinacije sa porodicom - jedan dom imaju u Egiptu, a drugi u Parizu!

Foto: Pritnscreen/Instagram

Aniki mnogi zavide na životu na visokoj nozi, a tokom jednog intervjua od ranije se osvrnula upravo na to, ali i na epitet "arapske princeze" kojim je oslovljavaju nakon udaje za milijardera Jusufa Al-Saraja.

Foto: Printscreen Instagram

Anika obožava prostrana ogledala, ali i kamin koji daje posebnu draž domu.

Tamnije nijase drveta su u njenoj spavaćoj sobi, dok je dnevni boravak miks svetlih nijansi i orijentalnih tonova – pravi spoj koji odiše udobnošću.

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