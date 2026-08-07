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Protiv Isidore Mijanović, supruge Sergeja Trifunovića, podneta je krivična prijava nakon što je policija u njenoj kesi pronašla sako koji nije bio plaćen.

Zbog njihovog ponašanja u tržnom centru Galerija, policija je danas morala da interveniše nakon što je obezbeđenje reagovalo kada se zbog Isidore aktivirao alarm prilikom izlaska iz prodavnice, prenosi Informer.

1/8 Vidi galeriju Sergej Trifunović Foto: Printscreen, ATA images

Kako se navodi, ona je ušla u kabinu popularne prodavnice ponevši sa sobom pozamašnu gomilu garderobe koju je želela da isproba. Kada je to obavila, sve stvari je, kako se navodi, vratila, a zatim krenula ka izlazu iz radnje.

Upalio se alarm

Međutim, baš u tom momentu, nasato je problem! Alarm se upalio, a obezbeđenje je bilo primorano da pozove policiju, s obzirom na to da Sergej nije dozvolio da pretresaju Isidoru.

Policajci su vrlo brzo stigli na lice mesta, a Isidora je, prema nezvaničnim informacijama, tvrdila da joj je sako slučajno ostao u kesi.

Ipak, kada su sve okolnosti događaja uzete u obzir, a potom i utvrđene, policija će protiv Isidore Mijanović podneti krivičnu prijavu.

Foto: Instagram/isismo, Ana Paunković

Podneta krivična prijava

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio je policiji da protiv Isidore Trifunović podnese krivičnu prijavu redovnim putem zbog sumnje da je izvršila krivično delo krađa iz člana 203. stav 1. Krivičnog zakonika, nakon što je obavešten o događaju u jednom maloprodajnom objektu i upoznat sa svim okolnostima slučaja.

Isidora se oglasila

Podsetimo, kada je stigla, a potom i izašla iz policijske stanice, Isidora se obratila pripadnicima sedme sile i kratko rekla:

- Došla sam samo da preuzmem dokumente - kazala je Isidora za Telegraf, koja kako se navodi, nije pristala da se snimi.

Već su poznati policiji

Podsetimo, sa Trifunovićem i njegovom suprugom pre dve godine je obavljen razgovor u policijskoj stanici, a tužilac se izjasnio da nema elemenata krivičnog dela. Međutim, bilo je utvrđeno da je Isidora u Srbiji boravila praktično ilegalno, s obzirom na to da je državljanka Hrvatske, te je protiv nje tada podneta prekršajna prijava na osnovu Zakona i strancima. Nakon što presuda prekršajnog sudije postane pravosnažna morala je da plati novčanu kaznu. Inače, po članu zakona 27 o strancima, za ne prijavljivanje boravka predviđena je kazna u iznosu od 10.000 - 50.000 dinara. Njoj je tada naloženo da mora da u roku 24 sata da napusti našu zemlju.

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Osim toga, on je pre nekoliko godina priveden na Vračaru, na uglu Makenzijeve i ulice Ivana Đaje, kada se upravljajući motorom marke "vespa" sudario s automobilom.

Glumac Sergej Trifunović je uahpšen i u aprilu 2024. godine, tokom primopredaje droge. Kako je Kurir pisao uhapšen je nakon što je policija pratila automobil muškarca V.A. i uhvatila ga prilikom primopredaje droge.