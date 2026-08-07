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Prema saznanjima Kurira, pevačica Tea Tairović i njen muž Ivan Vardaj doživeli su saobraćajku u Crnoj Gori, a sada se Tea oglasila nakon nezgode.

Udes prilikom kog je automobil uništen, dogodio se pre dva dana, a Tea je svojim oglašavanjem na mrežama svima dala do znanja da je sve kako treba i da joj ne fali dlaka s glave!

1/5 Vidi galeriju Tea Tariović nakon saobraćajke u Crnoj Gori: Ne fali joj dlaka s glave Foto: Printscreen Instagram

Tea Tairović i njen suprug prošli su bez težih povreda, iako je automobil potpuno uništen. Pevačica se nakon nesreće oglasila kratkim snimkom na kojem se vidi kako se snima u ogledalu.

"Čuli smo snažan udarac"

Podsetimo, neposredno nakon udesa na mestu događaja okupio se veći broj građana, koji su pritekli u pomoć muzičkoj zvezdi i njenom partneru. Očevici navode da se snažan udarac čuo u okolini, zbog čega su brojni prolaznici i meštani odmah izašli kako bi proverili šta se dogodilo i pomogli do dolaska nadležnih službi.

- Čuli smo snažan udarac i odmah istrčali napolje. Nekoliko komšija je došlo da pomogne dok nisu stigle policija i hitne službe. Najvažnije je da su svi izašli iz automobila i da niko nije ozbiljnije povređen. Inače, ovo nije prvi put da se na ovom mestu desi saobraćajka. Put je uzak, neosvetljen i nema obeležja da je kružni tok - rekao je za Kurir izvor koji se zatekao u neposrednoj blizini mesta nezgode.

1/5 Vidi galeriju Pevačica na pravi način prevazišla problem Foto: Ognjen Gregović, Nikola Žugić

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, Tea Tairović i njen suprug prošli su bez težih povreda, uprkos tome što je automobil pretrpeo znatna oštećenja. Iako vidno potresena i uznemirena, nakon što se uverila da nije ozbiljnije povređena i da njeno zdravstveno stanje ne zahteva dodatnu medicinsku intervenciju, pevačica je nastavila put ka zakazanom nastupu, koji je bio planiran pre nezgode. Koncert je počeo s malim zakašnjenjem, ali Tea se ponela profesionalno kao da se ništa nije dogodilo.

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