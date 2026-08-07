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Žestok sukob je izbio pre nekoliko večeri između Maje Marinković i Asmina Durdžića, a ishod je bio razbijena šoferka na automobilu.

Asmin je tada isekao ruku i potom se nije pojavio na snimanju emisije, a sada, kada se drama stišala, oglasio se putem Instagram naloga.

On je podelio snimak na kom uživa sa svojom izabranicom u automobilu, dok se u pozadini čuje nova ljubavna pesma, koju inače izvode Nucci i Emina Jahović - "Sudar svetova".

00:04 Maja i Asmin nakon drame ponovo u ljubavi Izvor: Kurir

Na snimku se vidi Maja kako se zavodljivo smeška dok je Asmin snima, a onda on u jednom momentu kameri pokazuje sebe. Sudeći po objavljenom videu, reklo bi se da je između njih sada sve u redu.

- Moja jedina ljubav - napisao je u opisu Asmim.

Drama

Podsetimo, nakon što je Maja Marinković saznala da se Asmin Durdžić dopisuje sa izvesnom Gabi, starleta je napravila ljubomornu scenu, a njen izabranik tvrdi da je reč o bankarki sa kojom se čuje isključivo zbog posla, ali Maja nije pristala da poveruje u tu priču.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

Vrlo brzo je svađa eskalirala u pravi fizički obračun, propraćen materijalnom štetom, budući da je Asmin u naletu besa razbio mobilni telefon, ali i šoferšajbnu na automobilu

U javnosti se onda pojavio i snimak na kom se čuje kako Asmin komunicira sa Gabi na nemačkom jeziku, a Maja sve vreme sedi pored, sluša šta pričaju i sve to snima svojim telefonom!

Pogledajte u videu ispod:

Starletu je ovaj razgovor izbacio iz takta, te je nastavila dalje sa opaskama, ali govoreći na kombinaciji srpskog i engleskog jezika, kako bi ju je i izvesna bankarka razumela. Vrlo brzo, Maja se oglasila sledećim rečima:

- Poruke su neke obrisane, jer je on s*ksuelno opštio sa njom. A i rekao mi je da je ona žena lakog morala koja opšti sa svojim klijentima. Čim vidi da imaju malo veći konto, a on je u to vreme imao stvarno dosta, ona je to videla, okliznula se i saplela se na penis - rekle ja Maja u svom stilu za Pink.rs.

Sada, nakon svega, reklo bi se da je par uspeo da prevaziđe problem, te uživaju u svojoj ljubavi.

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