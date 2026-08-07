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Iako već neko vreme nisu zajedno, Tamara Đurić je, prema navodima, izdvojila čak 560.000 evra za jemstvo kako bi njen bivši suprug Nikola Kačarević mogao da se brani sa slobode.

Na taj način, kako se tvrdi, nije želela da otac njihovog deteta ostane iza rešetaka.

Nakon ovih navoda, pripadnici sedme sile stupili su u kontakt sa Tamarom Đurić, koja je poručila da se zbog svog poteza ne oseća posebno i da je to uradila za oca svog deteta.

1/7 Vidi galeriju Tamara Đurić danas u Specijalnom sudu Foto: Kurir

"Verujem da bi i on isto uradio za mene"

- Nikada nisam govorila o novcu, pa neću ni sada. Ne smatram sebe posebnom zbog toga što sam to uradila za svog bivšeg supruga. Verujem da bi i on isto uradio za mene - kazala je prvo.

1/7 Vidi galeriju Nikola Kačarević i Tamara Đurić Foto: Privatna Arhiva, Antonio Ahel/ATAImages, Antonio Ahel/ATAImages

- Mi više nismo emotivni partneri i ne bih želela da o njemu govorim u javnosti. Mi smo sada jedinke za sebe. Nikola ostaje otac mog deteta i biće to do kraja života, ali mi smo krenuli različitim životnim putevima. On je individua za sebe, nije mali, i smatram da ne treba ja da ga branim i predstavljam u javnosti - rekla je Tamara Đurić za "Informer".

Od 2022. u pritvoru

Podsetimo, veće Specijalnog suda u Beogradu ponovo je donelo odluku da se Nikoli Kačareviću, bivšem suprugu starlete Tamare Đurić, pritvor zameni kućnim pritvorom uz elektronski nadzor.

Ova odluka biće sprovedena tek nakon što se upiše hipoteka na njegove nekretnine u Smederevskoj Palanci, Tivtu i Sopotu, kao i nakon uplate 100.000 evra u gotovini, čime ukupno jemstvo prelazi pola miliona evra.

Kačarević se u pritvoru nalazi od novembra 2022. godine.

1/7 Vidi galeriju Nikola Kačarević sa suprugom Tamarom Đurić Foto: Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages, ATAIMAGES

Optužen za učešće u ubistvu prijatelja

Nikola Kačarević tereti se da je, prema navodima optužnice, kao pripadnik "vračarskog klana" učestvovao u ubistvu svog prijatelja Aleksandra Šarca.

Prema optužnici, Kačarević je navodno vođi klana Nikoli Vušoviću za 6.000 evra dostavljao informacije o lokacijama sastanaka sa Šarcem.

Zločin se dogodio 17. oktobra 2020. godine, kada je Šarac ubijen nakon susreta sa Kačarevićem u Tržnom centru "Ušće".

Tamara Đurić svedočila u Specijalnom sudu

1/6 Vidi galeriju Tamara Đurić Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva

Tamara Đurić je u Specijalnom sudu svedočila o okolnostima koje su prethodile ubistvu, navodeći da je na dan kada je Šarac ranjen bila na ručku sa njegovom suprugom Sanjom Šarac, sa kojom su bili porodični prijatelji.

Ona je govorila i o danu hapšenja svog supruga, istakavši da je policija tokom pretresa stana oduzela telefone, novac iz sefa, satove i dečji ajped.

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