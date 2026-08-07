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Po izlasku iz Elite, odnos Mine Vrbaški i Viktora Gagića cveta, a ona se večeras pojavila u emisiji "Narod pita", a pre toga je stala pred pripadnike sedme sile i otkrila planove za budućnost.

Istakla je da ima puno poverenje u Viktora i da planiraju zajednički život.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Kurir

"Tražimo stan"

- Imam poverenja u njega, ne razdvajamo se. Tražimo stan za nas, planiramo da živimo zajedno. Kod njega smo bili oko dve nedelje, onda kod mene, danas je otišao da bude sa svojima. Mama i Boris ga obožavaju. Ja sam super sa njegovom porodicom, provodimo vreme zajedno. Sve priče da su protiv nas i da su me tužili nisu istine, najbitnije mi je bilo da znam da je sve okej - rekla je za domaće medije, pa progovorila o svadbi.

- Tu mi je prsten, ne skidam ga. Mladi smo, prvo je bitno da sredimo neke stvari, pa polako brak.

Mina se, potom, osvrnula na bivše cimere.

1/4 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Pink, Damir Dervišagić, Ana Paunković

- Videla sam da večeras gostujem sa Asminom i Dačom. Asminova porodica me gotivi i to mi je drago, a što se tiče haosa sa Majom mislim da oni treba da zadrže za sebe probleme i da sakriju te skandale jer ljudi stiču loše mišljenje o njihovom odnosu.

"Otišla sam u rijaliti penziju"

- Otišla sam u rijaliti penziju, nije više to za mene. Ne ulazim u Elitu 10, ne bih volela da se nađem u ekipi koja ulazi. Deo sam pojedinih priča i ne želim to, ne treba mi. Ako želim zdravu vezu i budućnost, nije mesto da to gradim u rijalitiju. Kada bih ikada ušla to ne bi bilo odmah naredne sezone, već kroz koju godinu. Viktor takođe nema takve planove i bitno mi je to i da sa 19 godina ima zrelost i planove - rekla je Mina između ostalog.

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