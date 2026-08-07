Slušaj vest

Prvo pitanje pripadnika sedme sile za Asmina i Maju bilo je vezano za haos koji je nastao zbog Gabrijele, nakon što je Maja pronašla prepisku koja je izazvala novu buru u njihovom odnosu.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

"Napravio sam grešku"

- Bio sam sa njom pre 10ak godina, pisao sam joj poruke vezane za banku, napravio sam grešku što nisam rekao da smo bili zajedno. Isto bih i ja reagovao da se ona sa bivšim dopisivala i brisala poruke, ja sam kriv -rekao je Asmin.

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

- Mislim sve što sam rekla, ne povlačim ništa što sam rekla. Smatram da žena koja se bavi tim poslom ne treba da spava sa klijentima. Nosim loša iskustva iz prethodnih veza i naravno da reagujem kada se dopisuje sa ženom sa kojom je bio u šemi. Rešili smo i to je najbitnije, sve je kako treba - rekla je Maja.

Maja se žestoko sukobila sa Asminovom majkom u emisiji i izrekla mnoštvo uvreda, a sada su se na to osvrnuli.

- Super, baš sam pričao sa njima, malo se i Maja uključila. Ona pozdravi mog oca, on nju pozdravi. Naravno da se oglasi kada vidi svađu, ali on je kao i ja naljuti se odmah i onda se odljuti kroz sat vremena. Sa mamom se ja čujem, ali nisam zvao ispred mame. U dobrim smo odnosima, majka kao majka. Ona i Maja se više ne prepucavaju - objasnio je Asmin.

"Ne zanima me"

- Ne zanima me posle reči koje mi je izgovorila, nemam lepo mišljenje. Ne želim da se mirim, niti da komentarišem iz poštovanja prema svom dečku. O ocu njegovom imam drugačije mišljenje, majku ne želim da komentarišem - dodala je Maja.

1/9 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

- Mogla je da zameri šta hoće - rekao je Asmin.

Ne planiraju ulazak u Elitu 10

- Veza sa Majom mi je prioritet, ne bih ulazio u rijaliti. Ne bismo ulazili ni zajedno jer je teško. Nisam iz tog sveta, nisam psihički stabilan ne želim. Baviću se poslom kojim sam se ranije bavio, želim da živimo normalan život napolju. Rijaliti mi nije potreban - rekao je Asmin, a Maja se nadovezala na ulazak Filipa Cara u narednu sezonu.

- Vidim da krmak dosta komentariše mog oca, ne bih mu davala na značaju. Prioritet mi je moj dečko, ne zanima me boravaku istom prostoru sa čovekom koji mi je uradio šta je uradio. Do te situacije sigurno neće doći.

BONUS video: