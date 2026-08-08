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U emisiji "Narod pita“ gosti u studiju bili su Mina Vrbaški, Danilo Dačo Virijević i Asmin Durdžić, a atmosfera je u jednom trenutku dodatno uzavrela. U program se telefonskim putem uživo uključio Asminov otac Mustafa Durdžić, koji je odlučio da se oglasi o aktuelnim dešavanjima i direktno se obrati prisutnima.

Mustafa Durdžić i Asmin Foto: Facebook / screenshot

Mustafa je već na početku razgovora uputio oštru poruku Dači, a potom izneo i svoje tvrdnje o njegovim navodnim planovima i potezima.

"Želeo bih da vas upozorim da ne spominjete Gabi. Mi kao Asminovi roditelji ne znamo da je on imao bilo šta sa tom ženom. Nikolina je rođena u Salzburgu, ali je rođena u Beogradu. Dačo ti si sa Asminom radio prvih 6 meseci smicalice. Znam s kim kuješ plan."

Dača je odmah odgovorio na ove navode, negirajući da kuje bilo kakve zavere:

"Nena Opozicija mi je rekla da ne koristimo Noru u Narod pita. Rekla mi je za Nikolinu da je super žena. Ne kujem planove. Imate pravo da mislite šta hoćete. Nije ta Nikolina baš fina ženica."

Nakon toga, Mustafa je podsetio Daču na kontakt sa njegovim ocem i izvinjenje koje je usledilo:

"Tvoj tata me kontaktirtao i zamolio da se Asmin izvine zbog vređanja ćerke od tri godine. On se izvinio."

Mustafa o video-pozivu sa Majom

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

Mustafa je rešio da odmah razjasni situaciju i javno otkrije u kakvom je odnosu sa Majom Marinković, ali i da prokomentariše vernost svog sina i ponašanje porodice Aneli Ahmić:

"Ja sam večeras pričao sa Majom. Mevlida je ljuta na nju, ali ja sam pričao sa njom na video poziv. Maja nema razloga da bude ljubomorna. On nije muškarac koji gleda žene kao sesualne objekte, onh je veran. Meni je žao što Asmin nije bio tu kada je bila Stanija gost. Aneli je majka moje unuke. Mi u afektu napišemo neki komentar. Aneli je tu najmanje kriva. Kriva je njena porodica. Grofica je i danas objavila sliku. Oni konstantno diraju. Želim još jednom da pozdravim Minu."