"KNJIGA ĆE IZAZVATI HAOS!“ Pronađen dnevnik Saše Vidića: Pisao o pevačici koja je koleginici otela ljubavnika
Preminuli modni kreator Saša Vidić iza sebe je, osim brojnih kreacija i uspomena, ostavio i rukopis u kojem je zabeležio brojne detalje iz života poznatih ličnosti sa kojima je tokom karijere bio blizak, prenose domaći mediji.
Saša Vidić preminuo je 24. aprila 2023. godine, u 52. godini života. Nakon njegove smrti, u stanu je pronađena knjiga na kojoj je modni kreator počeo da radi dve godine ranije. Kako je i sam svojevremeno otkrio, u rukopisu je odlučio da zabeleži priče o poznatim pevačima sa kojima je godinama sarađivao i družio se, ali i o onima sa kojima je svojevremeno bio u velikim sukobima.
- Sašini bliski prijatelji su nakon sahrane otišli u njegov stan i tamo su našli laptop sa njegovim memoarima i nedovršenom knjigom. U fioci je pronađen i dnevnik, ne znam od kada ga je pisao, ali ono što su prelistali na brzinu, kažu da je beležio svoje misli i sve što mu se dešavalo. Saši je bila velika želja da objavi knjigu, ali je po tom pitanju bio lenj i nije žurio da je završi. Pisao je polako i detaljno. Svačega tu ima, on je svoje drugarice i saradnike sa estrade u toj knjizi nazvao drugim imenima, ali toliko ih je detaljno opisao da jasno može da se zaključi o kome je reč. Pisao je čak i o tome koja pevačica je otela ljubavnika jednoj svojoj koleginici i to će izazvati haos ako izađe u javnost - otkriva prijatelj Saše Vidića.
- Još uvek ne znam šta će biti sa tim memoarima, dnevnik je zaključan u jednoj fioci i on se nikada javno neće obelodaniti, ali njegovi najbliži sada razmišljaju šta da rade sa knjigom koja nije završena. Postoji mogućnost da nakon 40 dana objave to što je pisao kao kolumnu u nastavcima, jer ipak je to bila njegova želja - završava dobro upućeni izvor u celu priču.
Nekoliko meseci pred smrt otkrio da piše knjigu
Vidić je, podsećanja radi, nekoliko meseci pred smrt potvrdio da piše knjigu, ali kako je tada otkrio, ne planira da žuri sa izdavanjem iste.
- Knjigu pišem, ali sam baš lenj, počnem, pa stanem. Ima vremena, hoću da to napišem kako treba. Sada mi je cilj da putujem u Italiju i da uživam, a ovi drugi da se ne brinu, knjige će biti - rekao je tom prilikom modni kreator.