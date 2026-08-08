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Preminuli modni kreator Saša Vidić iza sebe je, osim brojnih kreacija i uspomena, ostavio i rukopis u kojem je zabeležio brojne detalje iz života poznatih ličnosti sa kojima je tokom karijere bio blizak, prenose domaći mediji.

Foto: Damir Dervišagić

Saša Vidić preminuo je 24. aprila 2023. godine, u 52. godini života. Nakon njegove smrti, u stanu je pronađena knjiga na kojoj je modni kreator počeo da radi dve godine ranije. Kako je i sam svojevremeno otkrio, u rukopisu je odlučio da zabeleži priče o poznatim pevačima sa kojima je godinama sarađivao i družio se, ali i o onima sa kojima je svojevremeno bio u velikim sukobima.

- Sašini bliski prijatelji su nakon sahrane otišli u njegov stan i tamo su našli laptop sa njegovim memoarima i nedovršenom knjigom. U fioci je pronađen i dnevnik, ne znam od kada ga je pisao, ali ono što su prelistali na brzinu, kažu da je beležio svoje misli i sve što mu se dešavalo. Saši je bila velika želja da objavi knjigu, ali je po tom pitanju bio lenj i nije žurio da je završi. Pisao je polako i detaljno. Svačega tu ima, on je svoje drugarice i saradnike sa estrade u toj knjizi nazvao drugim imenima, ali toliko ih je detaljno opisao da jasno može da se zaključi o kome je reč. Pisao je čak i o tome koja pevačica je otela ljubavnika jednoj svojoj koleginici i to će izazvati haos ako izađe u javnost - otkriva prijatelj Saše Vidića.

- Još uvek ne znam šta će biti sa tim memoarima, dnevnik je zaključan u jednoj fioci i on se nikada javno neće obelodaniti, ali njegovi najbliži sada razmišljaju šta da rade sa knjigom koja nije završena. Postoji mogućnost da nakon 40 dana objave to što je pisao kao kolumnu u nastavcima, jer ipak je to bila njegova želja - završava dobro upućeni izvor u celu priču.

Nekoliko meseci pred smrt otkrio da piše knjigu

1/5 Vidi galeriju Saša Vidić Foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić, Printscreen

Vidić je, podsećanja radi, nekoliko meseci pred smrt potvrdio da piše knjigu, ali kako je tada otkrio, ne planira da žuri sa izdavanjem iste.

- Knjigu pišem, ali sam baš lenj, počnem, pa stanem. Ima vremena, hoću da to napišem kako treba. Sada mi je cilj da putujem u Italiju i da uživam, a ovi drugi da se ne brinu, knjige će biti - rekao je tom prilikom modni kreator.