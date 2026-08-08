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Asmin Durdžić je tokom gostovanja u emisiji „Narod pita“ otvoreno govorio o sukobu između svoje majke Mevlide Durdžić i njegove partnerke Maje Marinković. Vidno pogođen javnim istupima majke, Asmin je pred kamerama iskreno priznao da oseća veliku neprijatnost i stid zbog njenih prozivki na račun njegove devojke.

Foto: Kurir

Voditeljka Ana Radulović pokrenula je temu Asminovog odnosa sa majkom Mevlidom, nakon čega je on izneo svoje viđenje situacije i bez zadrške govorio o tome koliko ga njeno ponašanje emotivno opterećuje i koliko mu teško pada sve što se javno iznosi.

"Sramota, blam me je. Ne treba da se uključuje i da pljuje moju devojku, to zaista ne treba da radi", započeo je Asmin, a potom poručio da njegova majka mora da shvati gde joj je mesto van medijskog sveta:

"Ona mora da bude svesna da je ona domaćica, da se ne snalazi u ovom svetu i da ne treba da vređa Maju, a da podržava moje bivše devojke, meni se to ne dopada jednostavno".

Asmin je objasnio da je više puta pokušao privatno da reši ovaj problem, ali bezuspešno:

"Maja je ne vređa sad, ne znam kako ja da balansiram. Ja sam zvao mamu, ona meni kaže 'neću je pljuvati', a onda se to sve ponovi. Mene je sramota kad se moja mama prikazuje na tiktoku, mene je sramota kad me drugovi zovu da mi to jave. Mene je sramota jer mama javno isproziva Maju, pa Maja piše poruke voditeljima, da odgovori na to".

On je dodao da mu ovakve situacije dodatno otežavaju život jer njegova majka "ne zna da prestane", te da je zbog nje morao da razmišlja o rešavanju porodičnih problema čak i u trenucima kada je prolazio kroz dramu sa izvesnom "Gabi bankarkom".

Pričao sam sa Majom

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, Mustafa je rešio da odmah razjasni situaciju i javno otkrije u kakvom je odnosu sa Majom Marinković, ali i da prokomentariše vernost svog sina i ponašanje porodice Aneli Ahmić: