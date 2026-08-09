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Silvana Armenulić, jedna od najvoljenijih i najpoznatijih pevačica nekadašnje Jugoslavije, tragično je izgubila život pre tačno 50 godina, 10. oktobra 1976. godine, u saobraćajnoj nesreći.

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Foto: Printscreen/Youtube

Nesreća se dogodila na autoputu Beograd–Niš, dok se pevačica vraćala sa svog poslednjeg nastupa. Njena karijera prekinuta je iznenada, u trenutku kada je bila na vrhuncu popularnosti, a Silvana je tada imala samo 37 godina.

Sa njom su u automobilu poginuli i njena sestra Mirjana Barjaktarević, koja je u trenutku nesreće bila u petom mesecu trudnoće i tadašnji direktor Narodnog orkestra RT Beograd, Miodrag Rade Jašarević.

Silvana je iza sebe ostavila 12-godišnju ćerku Gordanu i supruga, tada poznatog tenisera Radmila Armenulića. Njena treća sestra, Dina Barjaktarević Nikolić, trebalo je takođe da bude u automobilu, ali je u poslednjem trenutku promenila planove i tako za dlaku izbegla smrt.

Pojavila se fotografija sa mesta nesreće

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Foto: Preent Screen

O smrti najveće muzičke zvezde tog doba naširoko se pričalo, a nedavno se pojavila i fotografija sa mesta nesreće koja ledi krv u žilama.

Naime, jezivi prizor je javnost videla godinama nakon tragedije, a na fotografiji se javno vidi automobil koji je potpuno uništen automobil, a kojim se pevačica vozila u poslednjim trenucima života.

Prema rekonstrukciji nesreće, automobil Ford Granada kretao se brzinom od oko 150 km/h kada je iznenada prešao u levu, suprotnu traku i sudario se sa kamionom.

Silvana Armenulić s ćerkom Gordanom Foto: Printscreen Facebook/Gordana Goga Armenulić

Vozač kamiona je kasnije otkrio da je pokušao da izbegne sudar, ali nije uspeo da zakoči na vreme. Desna bočna strana Forda udarila je u kamion tolikom silinom da su prednji desni točak i poluosovina bili potpuno odbijeni.

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