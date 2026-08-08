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Pevačica Emina Jahović ostala je bez oca Nusreta još kao dete, a njegov odlazak ostavio je dubok trag u njenom životu.

Njen otac bio je ugledni kardiolog i osoba za koju je Emina bila veoma vezana. Preminuo je od posledica srčanog udara, kada je pevačica još bila u ranom detinjstvu.

Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja sam jetim... To je na turskom kad je dete siroče, kad ostane bez oca ili majke u nekim ranim godinama. Meni se otac mnogo rano preselio, bila sam devojčica... Sećam se oca - počela je bolnu ispovest jednom prilikom Emina.

- On je prvi infarkt, sećam se, imao kada smo on i ja bili sami u kući. To je bila jedna strašna trauma za mene kao dete. Znam da mi je sve vreme bio na rukama kad je pao, ja sam samo govorila da se budi... To je bilo strašno teško za mene. Smrt roditelja kad je dete malo izazove jako veliku traumu. Dete nije svesno trenutka boli. Kad si stariji, to bude bol, ali prođe, prihvati se. Kad si dete, to ti ostane za ceo život. To mnogo utiče na tvoje izbore, na tvoj karakter, na tvoje strahove - istakla je pevačica tada.

- Moj otac je bio moja najveća ljubav. Nema dana da ga se ne setim. Mnogo, mnogo mi nedostaje. Pre neki dan sam bila na nekoj svadbi, videla sam mladu, to je jedna moja rođaka koja prelepo izgleda, kako na podijumu igra sa ocem. Rekla sam: " Bože dragi, ovako nešto nikad nisam doživela, ovako nešto postoji". Kao da sam taj deo života izbrisala nekako. Uvek mi se plače kad pričam o njemu, ali neću da plačem jer sam sve više svesna da je samo fizičko telo ono što odlazi. On je tu, duše putuju -zaključila je pevačica.

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Paradjz je bio luksuz"

Podsetimo, pevačica je ispričala da njeni roditelji, iako lekari, nisu bili svrstavani u bogate.

Iz tog razloga, kako je istakla, ona nije hirovita. Voli da potroši, ali na ono što joj zaista treba.

- Moj otac i majka nisu imali neko nasledstvo iza sebe, a kao lekari nisu svrstavani u bogate i imućne. Sećam se, kada su manje-više svi ljudi u Srbiji živeli teško, da nam je, recimo i paradajz bio luksuz. Gledala bih tako, kao dete, u nekim situacijama komšije kako ga jedu. Kinder-jaje, gumene bombone i čokolade koje pucketaju u ustima… Sve to mi je bilo nedostižno u detinjstvu. U vremenima previranja i ratova, moja mama je stavljala u zamrzivač mleko i jogurt, koje nismo smeli da diramo, već smo čuvali za crna vremena - govorila je Emina i otkrila kakva je bila kao dete:

1/5 Vidi galeriju Emina Jahović na kontroli na granici Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

- Bila sam prava devojčica, obožavala sam sjajne haljinice, koje sam nasleđivala od svoje starije sestre… Zato sada, kada imam, nikada se ne rasipam. Volim da kupim, ali samo ono što ću da nosim, nemam hirove.