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Muzička zvezda Lepa Brena i njen suprug Boba Živojinović godinama su vlasnici luksuzne jahte vredne oko 6.000.000 evra, a poznato je da su na njoj ranije često uživali i putovali duž Jadrana.

Foto: Damir Dervišagić

Ipak, u poslednje vreme njih dvoje više vremena provode na manjoj jahti, uglavnom ploveći hrvatskim primorjem, dok su Crnu Goru posećivali znatno ređe.

Prema pisanju medija, Brena i Boba odlučili su da luksuzno plovilo, dugo čak 30 metara, pretvore u unosan biznis. Njihova jahta sada je dostupna za iznajmljivanje, pa će luksuz u kojem su godinama uživali moći da iskuse i drugi.

Ona se našla na jednom sajtu za izdavanje luksuznih jahti, po ceni od 65.000 evra za nekoliko meseci u sezoni.

Kako se navodi za sajtu, jahtu možete iznajmiti i van sezone, odnosno od oktobra do aprila, po malo manjoj ceni, za nekih 60.000 evra.

Iako se nagađalo da je Brena ipak prodala jahtu, to nije tačno.

Jahta poseduje šest spavaćih soba, a jedna od njih ima čak i svoje kupatilo. Takođe da su Brena i Boba vodili računa o svakoj sitnici govore i brendirani peškiri koji su u nijansi pločica. Naravno, tu je i velika dnevna soba, mermerni sto kao i ogroman televizor.

1/9 Vidi galeriju Lepa Brena i Boba Foto: Kurir, Nenad Kostić, Damir Dervišagić

Sa sinom na brodu

Podsetimo, Balkanska zvezda Lepa Brena letnje dane provodi na odmoru iz snova, krstareći tirkiznim morem u manjem čamcu. Folk diva na društvenim mrežama deli trenutke porodičnog uživanja i opuštanja, a pratioci joj poručuju da zaista zna kako da uživa.

Na plovidbi joj društvo pravi sin Viktor Živojinović, koji je privukao pažnju fotografijama na kojima pozira bez majice.

Za ovu morsku avanturu odabrala je ležerno, ali veoma šik izdanje. Dok je Viktor mamio poglede lepšeg pola. Brena se od sunca "branila" šeširom i naočarama.