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Nakon uspešne devete sezone "Elite", čelnici "Pinka", Milica Mitrović i Željko Mitrović provode letnji odmor na Azurnoj obali sa ćerkama.

Nakon Sen Tropea, oni su otišli u Kan gde provode vreme u luksuznom ambijentu i dobrom provodu.

Sada su se tom uživanju pridružili i ostali članovi porodice, Željkov sin iz prvog braka, Aleksandar i njegova porodica, a Milica je otkrila kako provodi vreme sa Željkovom unukom Emom.

Foto: Printscreen Instagram

Unuka Željka Mitrovića i njegove prve supruge Sonje Mitrović Hani, mala Ema je u centru pažnje, a Milica o njoj posebno vodi računa!

Ona je podelila fotografriju sa Emom i time pokazala da je porodica svog supruga i te kako važna bez obzira na sve. Na ovaj način, oni su pokazali uzajamno poštovanje porodičnih vrednosti i odnosa.

Foto: Printscreen Instagram

Odnos Milice i Hani

Milica nikada nije krila da sa Željkovom bivšom ženom ima skladan odnos, pa se tako na njenom Instagram nalogu s vremena na vreme mogu videti i zajedničke fotograifje sa porodičnih slavlja.

Ovako je Hani nekad izgledala:

1/4 Vidi galeriju Sonja Mitrović Hani Foto: Printscreen

Ona je, takođe, podelila i fotografiju sa Željkom, pokazavši kako uživaju na luksuznom letovanju. Podsećanja radi, Mitrovići su otišli na put odmah nakon žurke organizovane povodom kraja "Elite 9", pa tako poslednje tri nedelje uživaju na odmoru.

Željko o Hani: Spasila si mi život

Podsetimo, Željko Mitrović se nedavno javno obratio svojoj bivšoj supruzi Sonji Mitrović Hani, koja je inače pevačica i muzički producent. Njih dvoje imaju ćerku i sina.

Iako su bivši partneri, izgleda da su odnosi između njih ostali perfektni, te tako nema sujete i tenzije. Željko je tada rešio da joj javno čestita rođendan tako što je zajedno sa svojim bendom otpevao pesmu, istakavši da mu je Sonja spasila život.

Pogledajte ceo video koji je Željko tada objavio:

- Danas je rođendan mojoj bivšoj supruzi Sonji! Draga moja Sonja, srećan ti rođendan i da mi budeš zdrava, i vesela još bar 240 godina. Ti si svakako jedna od najznačajnijih ljudi u mom životu. Čak i kada sam ti život iskomplikovao ti si to uzvratila tako sto si spasila moj život. Uvek ću brinuti i voditi računa o tebi, našoj deci, našim unucima i svakako praunucima, čukun unuci će do tada moći i sami. Nikad ne zaboravi mnogo te voli tvoj Žeks, P.S. Pomerio sam let da bih stigao na tvoj rođoš večeras! Vidimo se - poručio je tada.

On je ovim potezom dokazao da između bivših supružnika ne mora da postoji zla krv, već sloga.

BONUS video: