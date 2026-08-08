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Ana Radulović je ovih dana iznela detalje svog razvoda od Mirčeta, a osim toga, ona ne krije da je srećno zaljubljena i da uživa u ljubavi sa novim dečkom!

Posle izvesnog vremena, Ana je konačno progovorila o novom partneru, ali i otkrila pojedinosti iz njihovog odnosa.

1/5 Vidi galeriju Ana Radulović u provokativnom bikiniju Foto: Printscreen

Prvi put o novom dečku

Ana je na brak sa Mirčetom stavila tačku 2024, a u novu romansu je uplovila sledeće godine, a sada je po prvi put podelila detalje o svom sadašnjem dečku.

Anin kolega, Darko Tanasijević, namenio je pitanje za nju i naveo ju je da progovori o novoj emotivnoj vezi:

- Navedi tri najromantičnije stvari koje je trenutni partner uradio za tebe, zbog kojih si shvatila da je on onaj pravi, za ceo život? - glasilo je pitanje voditelja "Pinka".

1/6 Vidi galeriju Ana Radulović pozira bez donjeg veša Foto: Printscreen

- Darko je postavio pitanje? Jao, samo on zna, nisam ovo stigla da ispričam ni Šopićki ni Milanu, samo je Darko znao... Dobro, ovo nisam nikad nikome rekla - počela je voditeljka i nastavila:

"To je nešto za ceo život"

- Dobila sam pesmu. I tekst i video je po našoj priči... Odavno je izašla, neću reći koja je. To je nešto najvrednije i najromantičnije što sam dobila. To je nešto za ceo život. Znam da je on pisao sve, tekst. Iznenadio me je i večerom samo za nas dvoje, sa kuvarom koji sprema samo moja omiljena jela. Imala sam baš mnogo iznenađenja - priznala je Ana i dodala:

- Treće iznenađenje neka bude stan pun ruža, sveća, romantično je bilo sve - priznala je Ana za Informer i tim detaljima ostavila mnoge bez teksta, ali nije želela da otkrije o kojoj pesmi je reč!

1/8 Vidi galeriju Ana Radulović u bikiniju Foto: Instagram Printscreen, Printscreen/Instagram, Prinscreen

"Nikad pre nisam bila zaljubljena"

Podsetimo, Ane je nedavno govorila da je zaljubljena kao nikad do sada:

- Zašto su meni ovako teška pitanja?! Ja sada kada pomislim, nisam nikada ni pre bila zaljubljena. Sad možda jesam, ali pre nisam. Zaboravila sam sve muškarce koji su postojali - rekla je Radulovićka u emisiji svog kolege Ognjena Amidžića.

Razvod od Mirčeta

Ana Radulović je za gorepomenti medij otvorila dušu o detaljima svog razvoda od Mirčeta, te se prisetila perioda kada je često izlazila, što njemu nikako nije odgovaralo.

Međutim, bez obzira na to, nikad joj nije branio ništa, pa tako ni izlaske.

Ovaku su njih dvoje izgledali nekad:

1/5 Vidi galeriju Brak im nije uspeo Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Iskreno, nije mu bilo pravo, ali mi nije branio. Niko meni ne može da zabrani ako nešto hoću, pa nije mogao ni on. Da se previše bunio, naravno da bih možda malo smanjila izlaske ili bi to uticalo na mene, pa bih prestala. Ne zato što bi mi on zabranio, već zato što ne bih dozvolila da energija i atmosfera u kući budu katastrofalne - rekla je Ana.

Ona ističe da iz ove perspektive može mnogo bolje da razume svog bivšeg supruga i njegovu zabrintuost, ali i sebe i svoje postupke.

- Nije mu bilo pravo, a možda se i plašio. Verovatno sam u tom periodu malo više izlazila. Ali sada, iz ovog ugla gledano, potpuno ga razumem. Tada sam imala svoj cilj i znala sam da mi namere nisu loše, tako da ga u potpunosti shvatam, baš kao što razumem i sebe - priznala je ona.

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