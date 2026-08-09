Slušaj vest

Bračni par Trifunović opet se našao u epicentru skandala! Kako su preneli domaći mediji, u petak je zbog Isidore, supruge glumca Sergeja Trifunovića, u jednom beogradskom tržnom centru pozvana policija.

U medijima su se pojavile dve verzije događaja, a prema prvoj je policija na lice mesta došla po pozivu obezbeđenja popularnog butika ulične mode, koje je odmah reagovalo, jer je "zapištala" po izlasku iz radnje.

Zapištala na izlazu

Foto: Shutterstock

Kako se navodi, supruga Sergeja Trifunovića ušla je u kabinu poznate prodavnice s gomilom kesa, ali i velikim brojem komada garderobe za probanje. Ona je po izlasku iz kabine sve stvari vratila. Međutim, kad je izlazila iz prodavnice, "zapištala" je, što je obezbeđenju bilo sumnjivo, pa su momentalno postupili po ustaljenoj proceduri da pozovu policiju.

Po dolasku policije na lice mesta Isidora je govorila da joj je sako "slučajno upao u kesu", međutim, uprkos tome, policija će protiv nje podneti krivičnu prijavu.

Prema drugoj verziji, incident se odigrao kad je obezbeđenju postala sumnjiva Sergejeva supruga. Pripadnici obezbeđenja zatražili su da ih pretresu, nakon čega je izbio opšti haos. Sergej je tada odbio da dozvoli obezbeđenju da pretresu kese njegove supruge, a onda je usledio i verbalni okršaj. Pripadnici obezbeđenja su odmah pozvali policijsku patrolu, nakon čega su njih dvoje sprovedeni u policijsku stanicu.

1/8 Vidi galeriju Sergej Trifunović Foto: Printscreen, ATA images

Kako saznajemo, u njenoj kesi je završio sako čija je cena oko 8.000 dinara. Ipak, kako je po Krivičnom zakoniku Srbije prag za sitnu krađu 5.000 dinara, a vrednost sakoa je 8.000 dinara, ovaj prestup je tretiran kao krivično delo krađe iz člana 203, za šta je predviđena novčana kazna ili zatvor do tri godine.

Zbog ovog pokušaja krađe dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten je o događaju koji se dogodio u jednom maloprodajnom objektu. Nakon što su mu predočene okolnosti događaja, naložio je policijskim službenicima da se protiv I. T. podnese krivična prijava redovnim putem zbog krivičnog dela krađa iz člana 203 stav 1 Krivičnog zakonika.

Nakon kratkog zadržavanja, Sergej je izašao bez supruge, a ubrzo i ona za njim.

Foto: Instagram/isismo, Ana Paunković

Trifunovićeva posle pisanja krivične prijave nije bila raspoložena za razgovor s novinarima, pa je samo kratko rekla:

- Došla sam samo da preuzmem dokumente - poručila je ona.

Isidora je odmah uzela telefon i nekoga pozvala, a potom je, ne prekidajući razgovor, prešla ulicu van pešačkog prelaza, što je zabranjeno. Ovim potezom je ugrozila svoju sigurnost, ali i tuđu bezbednost.

1/11 Vidi galeriju Ovako su na venčanju izgledali Isidora i Sergej Trifunović Foto: Kurir

Podsetimo, par se venčao 2024. godine, a nedavno su proslavili drugu godišnjicu braka.

Prekršajna prijava

S Trifunovićem i njegovom suprugom je i pre dve godine obavljen razgovor u policijskoj stanici, a tužilac se izjasnio da nema elemenata krivičnog dela. Međutim, tada je bilo utvrđeno da je Isidora u Srbiji boravila praktično ilegalno, s obzirom na to da je državljanka Hrvatske, pa je protiv nje tada podneta prekršajna prijava na osnovu Zakona o strancima. Nakon što je presuda prekršajnog sudije postala pravosnažna morala je da plati novčanu kaznu. Po članu zakona 27 o strancima, za neprijavljivanje boravka predviđena je kazna u iznosu 10.000-50.000 dinara. Njoj je tada naloženo da u roku od 24 sata napusti našu zemlju.

Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Antonio Ahel/ATAImages

Kurir.rs

Sergej Trifunović: