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Iz ljubavi sa bivšim suprugom Mustafom Sandalom, pevačica Emina Jahović dobila je dvojicu sinova, Jamana i Jamuza, a danas je važan dan za njihovu porodicu, zbog čega se ona i oglasila.

Eminin i Mustafin stariji sin Jaman danas postaje punoletan!

Na ovaj poseban dan kada je Jaman napunio 18 godina i time kročio u svet odraslih, Eminu su preplavile emocije. Pevačica je podelila niz fotografija iz perioda kada je Jaman bio mali, prisećajući se njegovog odrastanja, pa je svom prvencu uputila reči koje će vas raznežiti.

"Zauvek tvoj najveći navijač - mama"

- 18. Zvanično. Moje prvenče. Moj Jaman. Ušao si u moj život i zauvek promenio značenje ljubavi. Sada je svet tvoj - sanjaj veliko, koračaj smelo, ostani skroman i učini ga nezaboravnim. Srećan 18. rođendan, sine moj. Idi i ispiši svoju priču. Zauvek tvoj najveći navijač, mama - poručila je pevačica, a ovim rečima je mnogima naterala suze na oči.

Punoletstvo deteta je mnogim roditeljima važan životni trenutak. U komentarima su se čestitke nizale, a Eminina poruka je dirnula i novopečenu mamu, pevačicu Milicu Todorović, koja joj je ispod objave ostavila tri emotikona srca.

Mamin prvenac nedavno maturirao

Njen stariji sin koji je od danas punoletan, nedavno je završio je srednju školu i proslavio maturu, a pevačica je na Instagramu podelila slike sa slavlja.

Ona je kao i uvek bila skockana od glave do pete, pa je blistala u beloj dugoj haljini, dok je njen stariji sin Jaman bio u odelu sa leptir mašnom kao pravi maturant. Tu je bio i njen mlađi sin, a na fotografijama se može videti da su ovo bili jedni od najsrećnijih trenutaka u njihovoj porodici.

1/4 Vidi galeriju Emina proslavila sinu maturu Foto: Printscrean

Emina Jahović ponosna je na svoja dva naslednika koje je dobila iz braka sa pevačem Mustafom Sandal.

Pevačica nema problem da priča o svojim sinovima, pa time ne krije da je ponosna na to kako ih je vaspitala i u kakve ljude rastu.

Nedavno je gostovala u emisiji "Amidži šou" gde je otkrila da njen stariji sin Jaman koji ima 17 godina već uveliko radi i odlično zarađuje

- Nisam želela da se Jaman bavi šou-biznisom, ali sam ga na kraju podržala, jer sam videla da je talentovan, da uživa u poslu di-džeja i da mu to izuzetno dobro ide. Ranije sam ga molila da svira klavir, za šta nije želeo da čuje, ali se sada uozbiljio i svakodnevno vežba, jer ga je tako savetovao mentor. Njegova karijera traje nekoliko godina i u svemu što radi je izuzetno uspešan. Ponosna sam na njega - kaže Emina Jahović.

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