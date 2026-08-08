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Dejan Stanković Kralj danas staje na ludi kamen i izgovora večno "da" svojoj izabranici, lepoj doktorki Branki.

Mladenci nisu krili pozitivnu energiju i uzbuđenje, a osmeh sa lica nisu skidali, što govori o tome koliko su srećni zbog nove životne odluke.

1/8 Vidi galeriju Rijaliti voditelja Dejana Stankovića Kralja seća se cela Srbija. Vodio je program "Luda kuća" i, kako sam kaže, često bio predmet kritika zbog načina na koji se izražavao. Foto: Privatna Arhiva

Mlada Branka je za ovaj svečani čin odabrala sofisticiranu krem venčanicu ukrašenu cvetnim detaljima, koju je upotpunila dugim, raskošnim velom. Dok je blistala pred okupljenima, u jednom trenutku je pao i romantičan poljubac neposredno pre nego što će se par zavetovati na večnu ljubav pred Bogom.

Mladoženja Dejan se odlučio za proverenu klasiku sa modernim detaljem, odabravši elegantno crno odelo i crvenu kravatu. Pored besprekornog izgleda, Dejan je u ruci nosio i kesu sa svećama, pripremljenu za predstojeću ceremoniju u hramu.

"Zahvalan sam Bogu"

- Emotivan sam, hvala što ste nas ispoštovali i došli. Ja sam bez reči. Konačno sam zahvalan Bogu za sve što mi je dao. Dobio sam prvu i iskrenu ljubav, ona je ugledni lekar, radi već godinama. Bila je student sa skoro svim desetkama. Drago mi je što mi Bog baš nju poslao. Ona je normalna osoba - rekao je Dejan.

Ovako je Dejan ranije izgledao:

1/6 Vidi galeriju Dejan Stanković Kralj Foto: Privatna arhiva

Svoju veliku radost i uzbuđenje zbog svega što sledi potvrdila je i sama mlada Branka:

"Mlada je srećna, zaljubljena i raduje se žđurki koja sledi posle formalnih stvari".

Uprkos popularnosti, par se odlučio za jednostavnu i pristupačnu proslavu, bez suvišnog glamura, stavljajući u prvi plan duhovni aspekt braka i čin venčanja u crkvi.

"Razmišljao sam da se zamonašim"

Dejan je pred okupljenim medijima otvorio dušu i priznao da je ranije želeo da se zasmonaši.

- Nema vila, kamiona i toga, sve je pristupačno, svi su pozvani u salu. Sve smo organizovali, presrećni smo. Nisam želeo skupoene poklone, to sam nagovestio ljudima. Najveći i najemotivniji čin je venčanje u crkvi. Razmišljao sam da se zamonašim, evo ekskluzivno da vam otkrijem. To je bilo tako, ali sam rekao ako je to moj put da ja to želim. Bog mi je pokazao put i to je upravo Branka. Želim da se ostvarim kao otac - priznao je on.

Dejan o doktorki

U razgovoru je nedavno otkrio i da mu je jedan od najvećih životnih ciljeva da se ostvari kao otac.

- Svoj privatni život uglavnom čuvam za sebe, ali mogu da kažem da sam danas iskreno srećan i da je tačno da je doktorka u pitanju. U manastiru Kumanica molio sam se Bogu da mi podari srodnu dušu, osobu sa kojom ću zajedno proći kroz život. Verujem da je moja molitva uslišena. Kako godine prolaze, čovek shvati da vreme leti mnogo brže nego što misli. Shvati da su najlepši trenuci oni koje provodite sa osobama koje volite - rekao Dejan Stanković nedavno.