Slušaj vest

Bivša voditeljka, Natalija Simović, poznata po emisiji "DNK" na Pink televiziji, u jednom trenutku se povukla sa malih ekrana, a u iskrenoj ispovesti, progovorila je o otkazu, ali i zbog čega će uskoro napustiti Srbiju.

Osim toga, Natalija se osvrnula i na pritiske sa kojima se suočava, budući da još uvek nije postala majka. Zbog toga, ona je poručila jasnu poruku da je to isključivo njen izbor.

1/7 Vidi galeriju Natalija Simović Foto: Kurir TV, Kurir Televizija

Po povlačenju sa malih ekrana, bivša voditeljka je radila u menadžmentu jedne klinike, ali je ta saradnja brzo prestala. Ono što joj je posebno teško, jeste to što kao žena mora sama da se bori za svoje mesto bez ičije zaštite.

"Treba istrpeti mnogo šamara"

- Posle završetka emisije „DNK“, ja sam radila u menadžmentu u jednoj klinici, ali smo se brzo rastali jer prosto, košta ako jedan čovek treba da radi više poslova. Nismo se našli na tom polju, i jednostavno sam odlučila da odem. Mene ljudi prepoznaju i po glasu kada me čuju u nekom kafići, a po liku da ne govorimo. Mnogo je lepo kada vas ljudi prepoznaju po toj nekoj spontanosti i načinu na koji ste radili posao, to mnogo znači. Inače, mene kolege podstiču da se borim i dobijem neke poslove koji mi dobro leže. Znate, mnogo je teško kada ste žena kojoj niko ne čuva leđa. Tu treba mnogo dokazivanja, mnogo odbijanja i šamara treba istrpeti, ali sam ostala svoja, ja drugačije ne mogu. Bila bih nesrećna. Rekla sam sebi da idem na biro, po svaku cenu, samo ne ostajem negde gde ću biti nesrećna

Međutim, Natalija će se uskoro vratiti televiziji, ali ovog puta u savim novoj ulozi i van granica naše zemlje.

Naime, otkrila je da se seli jer je dobila angažman na novom poslu u inostranstvu:

1/8 Vidi galeriju Natalija Simović Foto: Printscreen

- Istina je da se na društvenim mrežama i danas vraćaju te kultne scene iz emisije „DNK“, koju su ljudi toliko voleli. Što se mog angažmana posle ove duže pauze tiče, biću uskoro deo nečega što do sada nisam radila. U svakom slučaju, kao da sam prizvala angažman iz druge zemlje i radujem se odlasku tamo - priznala je voditeljka koja će neki period živeti u Dominikanskoj Repuiblici.

O majčinstvu

Natalija (46) progovorila je o nezobilaznoj temi - o osudi žena koje kojima je karijera na prvom mestu ili ne žele decu, istakavši da je najvažnije da svaka žena bude zadovoljna sopstvenim odlukama:

Ovako je ona ranije izgledala:

1/4 Vidi galeriju Natalija Simović Foto: Printscreen/Instagram

- Mi starimo od trenutka kada se rodimo. Zašto bismo krivili nekoga što nema decu? Šta mene briga šta misli komšiluk. Ako sam zdrava biološki da rodim dete, možda previše biram partnere i zbog toga ne mogu da dobijem dete, možda i jesu u pravu. Ali ako ja svesno ne želim dete, a imam pored sebe partnera, to je druga stvar. Odlučila sam da imam karijeru, ali i da imam decu, ali to će se desiti u momentu kad treba da se desi. Bitno je da je ta žena ili u ovom slučaju ja, zadovoljna sa svojom odlukom, bez obzira na to šta je odlučila. Ima sam par puta razgovore sa koleginicama koje su starije od mene, iz medija su, a koje se nisu ostvarile kao majke. Tada su mi rekle iz najbolje namere da ne dođem u situaciju da nemam decu, pa su mi rekle da ne dođem u situaciju da mi se isto desi. One žale što im se to nije desilo, ali reći će ti na fin način da probaš da dobiješ dete. Drugo je kada neke ne mogu da dobiju dete, a sve su pokušale. One su opet same sa sobom u redu, jer znaju da su sve pokušale - zaključila je ona za Alo.

BONUS video: