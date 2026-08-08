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Juče je protiv žene Sergeja Trifunovića, Isidore Mijanović, podneta krivična prijava nakon što su njih dvoje izazvali novi skandal usred tržnog centra u Beogradu. Kako se navodi, ona je pokušala da ukrade sako iz popularne prodavnice uz objašnjenje da je "slučajno upao u kesu".

Da stvar bude gora, obezbeđenje je moralo da reaguje i pozove policiju jer Sergej nije dozvoljavao da pretresaju Isidoru, koja se sasvim "slučajno" našla u nepoželjnoj situaciji.

1/8 Vidi galeriju Sergej Trifunović Foto: Printscreen, ATA images

Osuda

Zbog svega navedenog, završila je u policijskoj stanici, nakon čega je pokrenuta krivična prijava, a njihovo ponašanje naišlo je na veliku osudu javnosti.

"Imaš milione na računu, a padneš za 8.000 dinara"

Kako se navodi, sako koji je pokušala da mazne koštao je svega 8.000 dinara, što je sasvim pristojna cena za jedan takav komad. Ali bez obzira na to, sako je pošto poto zavšrio u kesi.

Ljudi na mrežama su šokirani ovim postupkom, a osude su se samo nizale. Međutim, uprkos osudama, na društvenoj mreži X se možete nasmejati do suza!

Pogledajte šta su sve korisnici pisali:

1/9 Vidi galeriju Domaća javnost osudila Sergeja Trifunovića i njegovu ženu Foto: Printscreen X

"Zamisli imaš milione na računu, a padneš u Galeriji na krpice od osam soma", "Strašno, šta očekivati drugo od njih" - samo su neki od komentara javnosti koja je besna i osuđuje ovakve postupke!

Smeh do suza

Jedan komentar je posebno privukao pažnju:

- On nije uhapšen zato što ga je opet tukla! Očigledno nije hteo da joj kupi sako - napisao je jedan korisnik društvene mreže X, a njegov komentar je nasmejao mnoge.

Našao se još jedan u sličnom stilu:

- Verovatno će dobiti batine, čim mu draga izađe iz zatvora - pisalo je.

Foto: Instagram/isismo, Ana Paunković

Žene pljačkaši: Nekad i sad

- Kaže Sergejeva žena sapleo se sako i upao joj slučajno u kesu - pisalo je na jednoj popularnoj humorističkoj stranici na Instagramu.

Oni su podelili diptih na kom se nalazi Olivera Ćirković (Pink Panthers) i Sergejeva supruga, i time na duhovit način pokazali kakve su nekada bile žene pljačkaši, a kakve sada:

Isidora se oglasila

Podsetimo, nakon skandala, Isidora je bila u policijskoj stanici, a po izlasku je stala pred pripadnike sedme sile i kratko rekla:

- Došla sam samo da preuzmem dokumente - kazala je Isidora za Telegraf, koja kako se navodi, nije pristala da se snimi.

Nakon toga, par koji je odveć poznat kako policiji, tako i javnosti po burnom odnosu, nije se oglašavao.

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