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Sergej Trifunović je odavno poznat policiji, a za njim ne kaska mnogo ni njegova 23 godine mlađa supruga, Isidora Mijanović.

Nasilje

Njih dvoje su se venčali u maju 2024. godine, a nakon što su uplovili u bračne vode, zbog međusobnog sukoba je morala da reaguje policija. On je tada prijavio Isidoru zbog nasilja.

1/8 Vidi galeriju Sergej Trifunović Foto: Printscreen, ATA images

Razlog svađe, kako smo tada nezvanično saznali od bliskog izvora, taj je što ona nije mogla da trpi njegovo ponašanje i probleme koje joj je stvarao nakon što su se venčali. Do te svađe je navodno došlo zbog toga što je ona "poludela" jer se njegovo ime provlačilo po novinama zbog haosa sa Borom Čorbom i organizovanjem koncerta njemu u čast.

Isidora ilegalno boravila u Srbiji

S Trifunovićem i njegovom suprugom tada je obavljen razgovor u policijskoj stanici, a tužilac se izjasnio da nema elemenata krivičnog dela. Međutim, utvrđeno je da Isidora u Srbiji boravi praktično ilegalno, s obzirom na to da je državljanka Hrvatske, te je protiv nje podneta prekršajna prijava na osnovu Zakona i strancima - dodao je izvor.

Inače, po članu zakona 27 o strancima, za ne prijavljivanje boravka predviđena je kazna u iznosu od 10.000 - 50.000 dinara. Njoj je tada naloženo da mora da u roku 24 sata da napusti našu zemlju.

1/6 Vidi galeriju Sergejeva žena Isidora Mijanović Foto: Ana Paunković, Instagram/isismo, Damir Dervišagić, Marko Karović, Printscreen Instagram

Deportovan iz Hrvatske

Ali, to nije jedini put da zbog Sergeja intervenišu organi reda. Iste godine, deportovan je iz Hrvatske. Kako je pisao hrvatski portal "Slobodna Dalmacija", Trifunović je proteran iz RH na tri meseca, a do 22. septembra morao je da napusti zemlju. Ova sankcija se ne odnosi na EU, već samo na Hrvatsku.

Sergejeva žena se tada oglasila i otkrila da je glumac osuđen na godinu dana zatvora uslovno, kao i da je morao da napusti Hrvatsku do 22. septembra.

- Sergej je kažnjen zbog mim fotografije, on nije autor te fotke, on je distributer. Fotografija je bila sporna. Ovaj slučaj nema veze sa onim od prošle godine u Splitu. Sergej je tada bio osuđen i tu kaznu je platio. S obzirom da nije bio na teritoriji Republike Hrvatske kada se desila ta mim slika, nama nije jasno da li je on podložan hrvatskim zakonima - rekla je Isidora, pa je dodala:

1/6 Vidi galeriju Sergej Trifunović Foto: Printsceen/Instagram, Printscrean, Printscreen Instagram

- Zabranjen mu je ulazak u Hrvatsku na tri meseca. Do 22. septembra mora da napustiti Hrvatsku - rekla je supruga Sergeja Trifunovića, a onda otkrila kako su njen suprug i ona proveli vreme u Hrvatskoj nakon što je on pušten na slobodu.

- Odmorili smo, prošetali, on je razočaram zbog načina na koji su se postupali prema njemu. Ne oseća se dobro s obzirom na okolnosti. Meni roditelji žive u Hrvatskoj, niko nam ne garantuje šta će se desiti, ako sledeći put odlučimo zajedno da idemo kod njih - zaključila je.

Hapšenje zbog droge

Ta 2024. godina je po svemu sudeći bila burna za Trifunovića, s obzirom na to da je iste godine kod njega pronađeno nekoliko grama nedozvoljene supstance, nakon čega je priveden. Kada je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, zadržavanje je bilo ukinuto.

Imao drogu za ličnu upotrebu

Kako je izvor tvrdio, Sergej je priznao da je drogu držao za ličnu upotrebu.

1/5 Vidi galeriju SERGEJ TRIFUNOVIĆ RASPIŠTOLJIO SE U DUBROVNIKU PA PREPLANUO SA LETOVANJA PLJUJE PO SRBIJI: Optužio Vučića za ubistvo Ivanovića! I to pred Hrvatima! Najavio i kandidaturu za predsednika! Foto: dubrovackidnevnik.rtl.hr/Nikša Klečak

- Drugi osumnjičeni koji je uhapšen sa Trifunovićem i kod kog je pronađeno oko 70 grama droge, negirao je da je prodavao narkotike i za njega je predložen pritvor - rekao je tada sagovornik.

Vređao organe reda u Splitu

U septembru 2023. godine je uhapšen u Splitu, nakon što su se građani žalili na način na koji šeta psa. Kako su tada preneli hrvatski mediji, Sergej je po dolasku policije počeo da ih vređa i omalovažava, nakon čega je priveden. Na kraju je za samo dva dana platio čak nekoliko kazni, a godinu dana mu je bio zabranjen ulazak u zemlje EU.

Priveden na Vračaru

On je pre nekoliko godina priveden na Vračaru, na uglu Makenzijeve i ulice Ivana Đaje, kada se upravljajući motorom marke "vespa" sudario s automobilom.

1/5 Vidi galeriju Sergej Trifunović izveo ženu u bioskop Foto: ATA images

Krađa u tržnom centru

Najnoviji skandal ovog para je i krađa u tržnom centru "Galerija". Protiv žene Sergeja Trifunovića, Isidore Mijanović, podneta je krivična prijava nakon što su njih dvoje izazvali novi skandal usred tržnog centra u Beogradu. Kako se navodi, ona je pokušala da ukrade sako iz popularne prodavnice uz objašnjenje da je "slučajno upao u kesu".

Sergej nije dozvoljavao da pretresaju Isidoru, koja se sasvim "slučajno" našla u nepoželjnoj situaciji.

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