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Domaća javnost bruji o pokušaju krađe, koju je navodno htela da sprovede žena Sergeja Trifunovića, Isidora Mijanović u tržnom centru "Galerija" kada joj je "slučajno" upao u kesu sako vredan 8.000 dinara.

Organi reda su morali da reaguju, a ovo nije prvi put da su Sergej i Isidora imali susreta sa policijom. Još 2024. godine, kada se Trifunović oženio svojom 23 godine mlađom suprugom, usledio je pravi skandal sedam dana nakon sklapanja braka. On je tada prijavio Isidoru za nasilje u porodici.

1/6 Vidi galeriju Sergejeva žena Isidora Mijanović Foto: Ana Paunković, Instagram/isismo, Damir Dervišagić, Marko Karović, Printscreen Instagram

Tada su njihove komšije sa Voždovca razvezale jezik i otkrile pojedinsoti iz života ovog para.

"Tumarao je u pola noći..."

- Delovali su mi kao skladan par, uvek su zajedno bili, šetali njegovog psa. Šta se to desilo, samo oni znaju. Sergeja sam video na terasi, tumarao je, tu je proveo pola noći kada se sve izdešavalo. On izlazi napolje samo rano ujutru, i kasno uveče kada nikoga nema - rekao je svojevremeno za Blic jedan od komšija, a njegova supruga se nadovezala:

- Nju ne poznajemo, ali on je dobar čovek, malo luckast kao i svi umetnici ali dobra duša. Komšije mu nisu blagonaklone jer je bučan, često na terasi priča na mobilni kao da se dovikuje sa nekim, meni to ne smeta ali mnogima da - objasnila je komšinica u jeku tadašnjeg skandala.

"Sergej viče u gluvo doba noći"

1/6 Vidi galeriju Sergej Trifunović Foto: Printsceen/Instagram, Printscrean, Printscreen Instagram

Još jedan od komšija ispričao je svoje iskustvo sa Sergejem i Isidorom, ističući da su slični i vrlo bučni.

- Nema obzira da ne živi sam i u kući. Dešava se da viče na mobilni satima, ponekad šeta tokom noći psa i tako viče ulicom. Leti, kada su otvoreni prozori to vas probodi jer je to gluvo doba noći, a ovo je inače miran deo grada. Ona je slična njemu, takođe bučna i kada se smeje i kada se svađaju, sve možete čuti. Ko je kada došao, zašto se svađaju, ko nije kupio hleb, a ko nije izbacio smeće... apsolutno sve, kao da živim sa njima.

"Svađaju se nasred ulice"

Mlade komšinice iz njihovog kraja su tada istakle da je u kući ovog para uvek galama:

- Ne baš žurka u smislu muzike i ludila, ali uvek je tu više ljudi, galama i buka ali za nas pozitivna. Ona je jako lepa i deluju kao zaljubljen par, on je onako prosto Sergej Trifunović. Ne znam kako da vam opišemo, on je malo kao u nekoj ulozi stalno, tako hoda, drami...Uvek je važio za frajera u kraju, žene su ga jurile. Deluje da je zaljubljen u Isidoru, da je izgubio glavu i tako je verovatno iz te strasti i došli do ne prijave, i čitavog haosa. Viđamo ih je sada kao da se ništa nije desilo, zagrljeni šetaju, vode psa i dogovaraju se oko nabavke i obaveza, rekla je Maja a Anja je dodala:

1/8 Vidi galeriju Sergej Trifunović Foto: Printscreen, ATA images

- To je prosto bila svađa samo jedna u nizu, vi ih možete videti i da se posvađaju nasred ulice i da se ona demonstrativno vrati u stan, a posle sat vremene piju kafu na terasi i smeju se. Prosto su takvi, i ovakve ekscese možete očekivati i ubuduće - zaključila je Anja za pomenuti medij.

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