Slušaj vest

Po završetku "Elite 9", uveliko se govori o narednoj, desetoj sezoni, ali i o potencijalnim učescnicima koji će kročiti u Belu kuću u Šimanovcima u septembru.

Na listi budućih učesnika našla se i Dalila Dragojević, koja je napustila Srbiju i počela život u Americi nakon što je javno varala Dejana Dragojevića sa Filipom Carem u rijalitiju.

Ovo su kadrovi iz perioda kada je Dalila učestvovala u rijalitiju:

1/5 Vidi galeriju DALILA DRAGOJEVIĆ NA KAPIJI RIJALITIJA! Histerisala, bacala sve što joj je palo pod ruku pa IZAŠLA NAPOLJE?! (FOTO) Foto: Printscreen

S obzirom na to da se poprilično priča o njenom ulasku, Dalila se oglasila putem Tiktok lajva i otkrila šta misli o ponovnom povratku na velelepno imanje u Šimanovcima.

"Dok sam živa tvrdiću da sam pogrešila"

- Svoju grešku sam priznala i dok sam živa tvrdiću da sam napravila grešku, ali ne možete samo mene da osuđujete. Koliko se rijaliti igrača promenilo i šta se sve dešava, radili su mnogo gore stvari, ali samo se meni zamera. I dan danas me ljudi osuđuju. Ako želite da me gledate u rijalitiju, idite kod Mitrovića, pa mu pišite da spremi kofer para. Šta je za njega milionče, ko nama dolar - poručila je Dalila.

1/5 Vidi galeriju Fanovi spekulišu da je Dalila trudna Foto: Printscreen Instagram

Filip Car se vraća pred kamere

Jedno od imena koje je izazvalo najviše reakcija svakako je Filip Car. Posle duže pauze od rijalitija, Car je potvrdio da se vraća u Šimanovce i da će upravo "Elita 10" biti sezona kojom planira da završi svoju rijaliti karijeru.

Car je otkrio da ga je poziv Željka Mitrovića iznenadio jer je smatrao da je njegov period u rijalitiju završen.

- Iznenadio me samim pozivom, nisam očekivao ni da će me zvati Željko Mitrović. Negde sam mislio da je kraj moje rijaliti karijere, ali evo, ovo je jubilarna sezona kojom ću se penzionisati - rekao je Car za medije.

1/15 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga

Njegov povratak posebno je zanimljiv zbog imena koja se poslednjih nedelja dovode u vezu sa desetom sezonom. Među njima su njegove bivše partnerke Dalila Dragojević i Maja Marinković, ali njihov ulazak za sada nije zvanično potvrđen. Ali je zato Majin otac, Radomir Marinković Taki potvrdio ulazak u desetu sezonu rijalitija, i to da se obračuna upravo sa Carem.

Anđela Đuričić među velikim imenima nove sezone

U "Eliti 10" ulazi i Anđela Đuričić. Ona se vraća pred kamere nakon turbulentnih rijaliti godina tokom kojih su njeni emotivni odnosi bili među najpraćenijim pričama.

Anđela iza sebe ima vezu sa Zvezdanom Slavnićem, a potom i odnos sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, zbog čega već sada postoji veliko interesovanje za to kako će izgledati njen novi boravak u Beloj kući.

OVDE možete pročitati spisak svih ostalih potencijalnih, ali i potvrđenih rijaliti učesnika.

BONUS video: