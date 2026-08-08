"Pročitaj, važno je!"

- PROČITAJ VAŽNO JE! Jedna od najvećih ljudskih gluposti i zabluda je verovanje da čovek koristi samo 10% moždanih kapaciteta! Čovek koristi ceo mozak, ali različite delove mozga aktivira u različitim okolnostima! Verujem da mogu da dokažem ,da sa malo vežbe, istovremeno možete aktivirati 100% kapaciteta mozga! Evo dokaza! Radeći 10 istovremenih stvari u prethodnih 30 minuta, postavlja se pitanje, da li sam za ovih pola sata živeo 5 sati ili samo pola sata? Jedem, vozim skejt, slušam muziku, sunčam se, odgovaram na poruke, gledam Pink i skidam mejlove, crtam geometriju novog studija 6 u Šimanovcima, potvrđujem ulazak Zmaja od Šipova u Elitu 10, i razgovaram sa Žan Klod Van Damom live, o njegovom boravku u Beogradu i Međunarodnom filmskom festivalu u Nišu 25. avgusta. I SVE OVO U ISTO VREME! Sve je lako ako umesto AI, koristite sopstveni, ili kao ja MyI!!! Da bih sve ove radnje izvršio u potpunosti posvećeno i stoprocentno skoncentrisano, koristio sam nekoliko sprava! Posebne naočare sa dva monitora, 4 slušalice sa 4 odvojena izvora zvuka, mikrofon, i dva različita multivideo generatora slike! Znači mozak je morao da procesuira impulse uobičajenih 5 čula ali u ovom slučaju čulo vida X5 ( 2 monitora, 2 sagledavanja periferna i zajednički front oba oka), istovremeno i čulo sluha X4 P.S.Nikada ne zaboravite,naše ćelije su super aktivne dok god im ne damo signal da su spremne za odumiranje i da su ispunile svoju životnu svrhu, a to činimo odustajanjem, komforom i smanjenom znatiželjom, i nenaprezanjem ! Znači, ČUVAJTE SVOJE MATIČNE ĆELIJE U GO FAZI i SPREČITE DEOBU TELOMERA na kraju naših hromozomskih nizova! Sve je lako i logično i oduvek je bilo tu! P.P.S. Da bi sve ovo izveli istovremeno nije vam potreban moj verifikovan IQ 185, sve ovo se može izvesti i sa IQ 80, osim sto pesmu “Let it be” ne može svako da otpeva kao ja - napisao je on.