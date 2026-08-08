ANASTASIJA JE PREKINULA PORODIČNU TRADICIJU Nakon 30 godina, stavila je tačku, a Ceca o tome ne želi da govori
Anastasija Ražnatović zajedno sa svojim mužem Nemanjom Gudeljom sada uživa u prvim nedeljama života sina Ilijana kog su dobili 15. jula, a ljubav ovog para počela je pre nešto više od tri godine, kada su u tajnosti izgovorili večno "da".
Za razliku od majke Svetlane Cece Ražnatović, ali i brata Veljka Ražnatovića, čija su gala venčanja bila medijski prorpaćena, Anastasija se odlučila za drugačiju proslavu ljubavi.
Anastasija prekinula porodičnu tradiciju
Ne samo da njeno venčanje za Gudeljom nisu zabeležile kamere, već je prekinula i decenihsku tradiciju koju je počela njena majka Ceca. Tu tradiciju je potom nastavila tetka Lidija, a zatim i snaja Bogdana, a reč je o venčanici koja se nosila s kolena na koleno.
Još kada se Ceca udala za Arkana 1995. godine, nosila je venčanicu, koju je kasnije prosledila bliskim ženama iz porodice.
- Raznežila sam se kada sam ugledala Bogdanu u mojoj venčanici, iako sam je i pre današnjeg dana videla u njoj - ispričala je folk zvezda kad je ženila sina.
Prelepa bela kreacija kupljena je u Milanu, a nosi etiketu jednog grčkog dizajnera. Pre Bogdane, a posle Cece, nosila ju je i Lidija kada je izgovorila sudbonosno "da" Predragu Ocokoljiću.
Zbog porodičnog nasleđa, mnogi su očekivali da će skupocenu čipkanu venčanicu poneti i Anastasija, no, do toga nije došlo.
Cecina ćerka se ipak odlučila za svedenu haljinu, a pevačica nikada nije želela da se meša u Anastasijine odluke. Naime, Ceca je samo jednom govorila o svadbi koju su Nemanja i Anastasija planirali.
- Što se tiče Anastasijine svadbe, ona je već udata. Sve zavisi od Nemanjinih obaveza, ali oni su venčani tamo gde treba, pred Bogom, ovo ostalo je formalnost - navela je Ceca Ražnatović pre dve godine, prenosi Alo.
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