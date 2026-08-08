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Anastasija Ražnatović zajedno sa svojim mužem Nemanjom Gudeljom sada uživa u prvim nedeljama života sina Ilijana kog su dobili 15. jula, a ljubav ovog para počela je pre nešto više od tri godine, kada su u tajnosti izgovorili večno "da".

Za razliku od majke Svetlane Cece Ražnatović, ali i brata Veljka Ražnatovića, čija su gala venčanja bila medijski prorpaćena, Anastasija se odlučila za drugačiju proslavu ljubavi.

1/6 Vidi galeriju Venčanje Cece i Arkana Foto: Reuters / Stringer, Printskrin

Anastasija prekinula porodičnu tradiciju

Ne samo da njeno venčanje za Gudeljom nisu zabeležile kamere, već je prekinula i decenihsku tradiciju koju je počela njena majka Ceca. Tu tradiciju je potom nastavila tetka Lidija, a zatim i snaja Bogdana, a reč je o venčanici koja se nosila s kolena na koleno.

Foto: Nemanja Nikolić

Još kada se Ceca udala za Arkana 1995. godine, nosila je venčanicu, koju je kasnije prosledila bliskim ženama iz porodice.

- Raznežila sam se kada sam ugledala Bogdanu u mojoj venčanici, iako sam je i pre današnjeg dana videla u njoj - ispričala je folk zvezda kad je ženila sina.

Prelepa bela kreacija kupljena je u Milanu, a nosi etiketu jednog grčkog dizajnera. Pre Bogdane, a posle Cece, nosila ju je i Lidija kada je izgovorila sudbonosno "da" Predragu Ocokoljiću.

Zbog porodičnog nasleđa, mnogi su očekivali da će skupocenu čipkanu venčanicu poneti i Anastasija, no, do toga nije došlo.

Cecina ćerka se ipak odlučila za svedenu haljinu, a pevačica nikada nije želela da se meša u Anastasijine odluke. Naime, Ceca je samo jednom govorila o svadbi koju su Nemanja i Anastasija planirali.

Foto: Printscreen

- Što se tiče Anastasijine svadbe, ona je već udata. Sve zavisi od Nemanjinih obaveza, ali oni su venčani tamo gde treba, pred Bogom, ovo ostalo je formalnost - navela je Ceca Ražnatović pre dve godine, prenosi Alo.

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