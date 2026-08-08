Slušaj vest

Nakon završetka "Elite 9", tenzije među pojedinim bivšim učesnicima i dalje postoje, a tako je Dača Virijević otvoreno progovorio o odnosu sa Asminom i Majom.

Dača je rešio da otkrije detalje skandala, pa se osvrnuo i na Staniju, Sofiju i Milicu i bez dlake na jeziku dao svoj sud o aktuelnim dešavanjima.

1/7 Vidi galeriju Danilo Dača Virijević ulazi u Elitu 9 Foto: Pritnscreen/Instagram

O odnosu sa Asminom: Izvinio se...

- On se izvinio mom tati zato što je vređao mog oca i porodicu mog oca, a meni ne može da se izvini. Verovatno, kada bi se izvini bi mu završila neka flaša ovde u glavu. - rekao je Dača za Pink.rs, pa se osvrnuo na vezu Maje i Asmina:

"Maja ga dresira kao kučence"

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

- Maja ga dresira kao kučence i govori stvari koje mu Maja govori, to ću sada baš da kažem. Onako, Maja mu je napisala par rečenica koje sme da kaže: „Volim samo Maju, samo mu Maja interesuje, ne interesuje nijedna druga žena“, i to ponavlja. Znajte, to je kao ona pokvarena ploča. Mislim, Maja je tu prešla igru, što se tiče toga. Ja sam rekao, žao mi je što Maja nije negde, što nije došao bez ruku, bez nogu. Maja treba to malo onako lepše da ga odradi, kako Maja zna, znaš, ono bez jednog oka, bez zuba, tako nešto, da bude Zubić vila, tako nešto. Ali tu Maja malo razočara - rekao je Dača i otkrio da li se Asmin uplašio suočavanja sa Stanijom s obzirom na to da se nije pojavio u emisiji kada je trebalo da gostuje sa njom.

Ovo je jedna od objava koju je Asmin podelio na svom Instagramu:

00:04 Maja i Asmin nakon drame ponovo u ljubavi Izvor: Kurir

- Mislim da je možda i terao tada Maji inat, pa se Maja negde uplašila da može tako da tera inat nešto sa Stanijom, da lepo priča sa njom i da demontuje to što je neke stvari govorio za Staniju. I Maja se uplašila, rekla: „Može da napravi haos“, i zato nije došao.

O druženju sa Stanijom

Dača je progovorio o detaljima svog druženja sa Stanijom Dobrojević.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

- Stanija mi je rekla da je negde ova sezona bila teška, što se tiče njenog učešća, s obzirom da je ostala četiri meseca. Nije očekivala i negde nije ona više ona Stanija koja je bila pre 10 godina, da može se to da izdrži. Već je ovo sada malo drugačiji rijaliti, govore se monstruoznije uvrede i da je to najviše poremetilo, te monstruozne uvrede. Ali inače je okej. Mi smo pričali skoro o nekoj drugoj temi, pričali smo o porodicama, o nekom životu u Majamiju. Ja sam je pitao i tako neke stvari, ako slučajno se desi da budem ušao u neke sledeće sezone, šta treba da radi, kako treba da se ponaša.

"Sofija samo želi da živi skupo"

On se potom osvrnuo na Sofiju i prokomentarisao njeno suočavanje sa Danetom.

- Da, pa to je Sofija. Ja sam rekao, Sofiju ništa ne interesuje, ona samo želi da živi skupo, da živi dobro, tako da sve ovo što se njoj dešava, ona to gleda kao neki marketing, tako da nju to ne interesuje. Ja najbolje poznajem Sofiju, družim se s njom. Nemam generalno ništa da ružno da kažem o njoj, ali otpratila me je sa Instagrama, i mene to bilo onako malo čudno, zato što mogla da me pozove da kaže da joj smetaju neki stvari. Mislim da joj je zasmetalo to što mi je Comana ostavila neki komentar, ali okej, dobro, ima pravo da joj zasmeta. Ja sam to tamo komentarisao, nisam je gledao kroz tu priču sa Danetom, ali da je ta priča katastrofalna, jeste. - rekao je Dača i prokomentarisao Milicu Veličković:

1/9 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

- Zvala me da dođem. Pošto i ja idem isto na more, tako da me zvala da budemo zajedno tamo, da se zezamo, da se šalimo i tako te stvari. I što da ne, rado ću prihvatiti. Nemam ja ništa protiv Milice, ja je čak i gotivim, zato što ona negde osoba koja je iskrena, sarkastična, ne volim ja dobrice - zaključio je Dača za pomenuti medij.

BONUS video: