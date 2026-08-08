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Nakon što je bivši Elitar Dača Virijević izneo svoj stav o Asminu, Durdžić je rešio da mu odgovori.

Asmin je, najpre, podelio fotografiju na svom Instagramu gde je indirektno nagovestio da započinje rat sa bivšim cimerom.

- Mnogi su zaboravili kako ide kada počnem da se igram putem Instagrama po statusima - napisao je Asmin.

Foto: Printscreen Instagram

Saga se nastavlja

Ali tu nije bio kraj! Asmin je potom objavio sliku koja je, po svemu sudeći, bila namenjena Dači. Ono što je izazvalo veliku pažnju korisnika društvenih mreža jeste što je fotografija aludirala na Staniju Dobrojević i modne komplete koje ona pravi i promoviše.

Slika je nastala uz pomoć AI-a, a u opisu je pisalo:

- Dača pravi reklamu kompletiće - napisao je Asmin.

Foto: Printscreen Instagram

Sudeći po objavi, deluje da Asmin nije imao za cilj da uđe u direktan sukob sa Dačom, međutim, na sebi svojstven način, koristeći sarkazam, odgovorio je bivšem cimeru na sve ono što je prethodno izneo o njemu.

1/6 Vidi galeriju Dača Virijević Foto: Printscreen YouTube, Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, nakon što je Stanija stavila tačku na odnos sa Asminom, počela je da se druži sa Dačom, te su tokom Elite 9 zajedno vodli rat protiv Durdžića.

Sada se taj sukob preneo i na društvene mreže, a ostaje da se vidi da li će i kako će Dača reagovati na Asminov odgovor.

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