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Pevačica Nada Topčagić otvoreno je govorila o svom privatnom životu, uspomenama koje je vezuju za prošla vremena, prolaznosti, ali i najvećim životnim strahovima.

Iako i dalje mnogo radi i putuje, priznaje da se njen život poslednjih godina značajno promenio. Povratak u stan u kojem je provela 45 godina posebno joj teško pada, jer je tamo, kako kaže, sve manje ljudi i uspomena koje je nekada činilo njen život.

Povratak u stan pun uspomena

Nada i dalje ne miruje. Kako ističe, dok je na nogama, trudi se da radi i bude aktivna.

1/5 Vidi galeriju Nada Topčagić neprolazna zvezda Foto: Ilija Ilić, Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

„Dok sam na nogama - super sam. Dosta putujem i radim, idem u Guču 9. avgusta, odatle idem na Taru da menjam stolariju, pa za Beograd da sređujem stan, ne živim više tamo, nemam gde da parkiram auto, sad je tamo pešačka zona. Ulazim u stan kao da nisam tu živela 45 godina“, rekla je Nada Topčagić na samom početku.

Ipak, povratak u stan koji je nekada bio njen dom budi joj teške emocije. Sve što je nekada činilo svakodnevicu danas je nestalo, a upravo je ta praznina najviše boli.

„Jako mi je teško jer tu ne postoje više ti ljudi, te komšije koje su bile tada tu, i moj ljubimac Badža koji me je napustio, sve mi to nedostaje. Juče sam samo uletela gore i videla koliko je sve sablasno u zgradi, nema više tih ljudi, svi su nas napustili, i meni to više ništa ne predstavlja“, rekla je ona za Telegraf.

Nada se plaši smrti

Nada nije krila ni da sve češće razmišlja o prolaznosti života. Kako priznaje, smrt je njen najveći strah, posebno zbog činjenice da sve više ljudi odlazi prerano.

„Jako se plašim! Došlo je vreme da odlaze ljudi jako mladi, mi stariji smo uhvatili neki pravac gde nas je Bog pogledao. Vrlo se brinem, žao mi je mladih ljudi koji su bolesni i koji nas napuštaju“, iskreno je rekla pevačica.

Ovako je Nada nekad izgledala:

1/5 Vidi galeriju Nada Topčagić na udaru Foto: Printscreen YouTube, Printscreen TV Pink, Printscreen/Novo jutro

Kako dodaje, ne bi rekla da se plaši života ili da zbog toga posebno voli da živi, već je ono što je plaši sam trenutak odlaska sa ovog sveta.

„Ne bih rekla da volim da živim, nego se plašim tog čina, plašim se napuštanja ovog sveta, toga da ne mogu više da dišem. Sve kolege koje su nas napustile, roditelji su me napustili i sva moja familija koja je otišla, znači moraću doći i ja u tu fazu da ću to nekako prebroditi, kao smrt je nešto dobro, svi očekujemo da ćemo se nekad negde gore sresti.“

"Plašim se da ću ostati sama u grobu"

Iako se trudi da ostane jaka i da sebe ohrabri kada joj je teško, Nada je svesna da je smrt nešto što čeka svakoga.

„Plašim se uopšte tog čina, da se zakopam u zemlju, da ću ostati sama u grobu u toj zemlji, pa svaki normalan čovek se plaši. Kad god mi je teško, ja se bodrim, ali će ipak doći dan kad ću morati da idem, ne samo ja, nego svi mi. Kada pogledam koliko nas je kolega napustilo, strašno je“, rekla je pevačica.

Ne sme ni da razmišlja o grobnom mestu

Budući da su pojedine javne ličnosti već kupile grobna mesta, Nada je otkrila i da li je sama razmišljala o tome. Ipak, priznaje da joj je sama pomisao na tu temu neprijatna.

„Zlatka ne smem ni da pitam. Kažem: 'Gde ćemo, da li ćemo u Banovce?', jer nam je blizu groblje, a preselili smo se u Stare Banovce. Ne znam, ne smem ni da spomenem, neću da se sahranim, ali to je život.“

Nada se prisetila i ljudi koje poznaje, a koji su, iako su bili zdravi, odlučili da unapred kupe grobna mesta.

„Ako uzmem grobnicu, ne smem nikome da pomenem, svi moji prijatelji koji su kupili grobnice bili su zdravi i dobri, a onda su otišli jedan za drugim, neverovatno. Delujem da nisam, ali sam velika kukavica, plašim se svega“, zaključila je pevačica.

Kurir.rs/Telegraf