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Pevačica Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares, umrla je pre skoro devet godina, a uspomena na nju i danas traje. Ona je iza sebe ostavila vanvremenske hitove, ali i porodicu i prijatelje koji čuvaju uspomenu na nju.

Dona se borila sa opakom bolesti, a tokom borbe je govorila otvoreno o teškim trenucima i strahu koji je osećala. Ona se trudila da ohrabri porodicu i zadrži vedar duh i u poslednjim danima života, o čemu je njena majka govorila.

- Sve je sama prihvatila, možeš da zamisliš koja je to snaga bila. Govorila je da joj je samo jedan dan, ona bi ustala i nešto uradila, zapisala nešto. Otvorila se poslednjih šest meseci pred smrt, sve je iz sebe izbacila što ju je tištilo. Očistila je dušu, preuzela sam njen teret- rekla je Donina majka Ajka jednom prilikom.

1/5 Vidi galeriju Dona Ares Foto: Printskrin/Instagram, Dragana Udovičić, Dragana Udovicic

- Morala sam naći pomoć psihijatra, koji mi je i veliki prijatelj. Kad prođe period teške tuge od dve, tri godine, rekao mi je da moram živeti sa lepim uspomenama. Nekada prođem normalno pored uspomena, a nekad me režu kao mač. Ali, ona nikada ne bi volela da ja izgubljena hodam i to mi je zvezda vodilja, kako se ona borila.

Ipak, kako je naglašavala, tuga nije nestala. Naučila je samo da živi sa njom.

- To je samo deo tzv. terapije, jer izgledaš kao normalna, a 'podeljena' si ličnost, izgledaš normalno, a nisi normalan. Morala sam naći pomoć psihijatra, koji mi je i veliki prijatelj. Kad prođe period teške tuge od dve, tri godine, rekao mi je da moram živeti sa lepim uspomenama. Nekada prođem normalno pored uspomena, a nekad me režu kao mač. Ali, ona nikada ne bi volela da ja izgubljena hodam i to mi je zvezda vodilja, kako se ona borila.

Njene poslednje poruke porodica i danas pamti

Ajka je govorila i o tome da je Dona, kada je shvatila da joj se život bliži kraju, svojim najbližima ostavila jednu od najvažnijih poruka.

- Kada je shvatila da dolazi njen kraj i da ne može dalje, nama koji smo ostali iza nje očitala je lekciju i poručila: 'Do poslednjeg trena morate biti jaki, boriti se svakog dana iz početka.' Naravno, mi se trudimo da ispunimo njenu želju.

Razvela se pred smrt

Doni se kancer tri puta vraćao, a o najtežim trenucima govorila je u javnosti detalje svoje bitke. U jednom trenutku život joj je zadao još jedan udarac - kada joj se okončao brak sa kompozitorom Džavidom Ljubovcijem.

- Gotovo je i nije mi žao! Gde nema poverenja, tu nema ničega! Nikada! Zbogom, hej, hej… Zbogom zauvek – napisala je Dona, koja se neposredno pre toga vratila u svoj rodni Bihać iz Danske gde je živela sa suprugom, a Džavid je ovaj pevačicin postupak samo jednom prokomentarisao javno i to nakon njene smrti.

1/5 Vidi galeriju Dona Ares Foto: Dragana Udovičić, Facebook Printscreen, Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

- Kada čovek dođe u fazu gde je svestan da odlazi, ne treba mu zamerati na tome što kaže. Tako nisam ni ja. Mi koji nismo prošli kroz to ne možemo o tome ni govoriti. Ona i ja smo prošli kroz razne faze i znamo u našim srcima da nikada ništa loše nismo mislili o našem braku. Ne zameram joj, znam da u dubini duše nije mislila ništa loše – rekao je tada Džavid i dodao:

- Doktori su joj u aprilu rekli koliko joj je ostalo života… Ona je te poslednje dane želela da provede kod kuće, sa porodicom. Više nije mogla da se leči, nije bilo načina.