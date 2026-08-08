Slušaj vest

Pevačica Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares, umrla je pre skoro devet godina, a uspomena na nju i danas traje. Ona je iza sebe ostavila vanvremenske hitove, ali i porodicu i prijatelje koji čuvaju uspomenu na nju.

Dona se borila sa opakom bolesti, a tokom borbe je govorila otvoreno o teškim trenucima i strahu koji je osećala. Ona se trudila da ohrabri porodicu i zadrži vedar duh i u poslednjim danima života, o čemu je njena majka govorila.

- Sve je sama prihvatila, možeš da zamisliš koja je to snaga bila. Govorila je da joj je samo jedan dan, ona bi ustala i nešto uradila, zapisala nešto. Otvorila se poslednjih šest meseci pred smrt, sve je iz sebe izbacila što ju je tištilo. Očistila je dušu, preuzela sam njen teret- rekla je Donina majka Ajka jednom prilikom.

Dona Ares Foto: Printskrin/Instagram, Dragana Udovičić, Dragana Udovicic

- Morala sam naći pomoć psihijatra, koji mi je i veliki prijatelj. Kad prođe period teške tuge od dve, tri godine, rekao mi je da moram živeti sa lepim uspomenama. Nekada prođem normalno pored uspomena, a nekad me režu kao mač. Ali, ona nikada ne bi volela da ja izgubljena hodam i to mi je zvezda vodilja, kako se ona borila.

Ipak, kako je naglašavala, tuga nije nestala. Naučila je samo da živi sa njom.

- To je samo deo tzv. terapije, jer izgledaš kao normalna, a 'podeljena' si ličnost, izgledaš normalno, a nisi normalan. Morala sam naći pomoć psihijatra, koji mi je i veliki prijatelj. Kad prođe period teške tuge od dve, tri godine, rekao mi je da moram živeti sa lepim uspomenama. Nekada prođem normalno pored uspomena, a nekad me režu kao mač. Ali, ona nikada ne bi volela da ja izgubljena hodam i to mi je zvezda vodilja, kako se ona borila.

Njene poslednje poruke porodica i danas pamti

Ajka je govorila i o tome da je Dona, kada je shvatila da joj se život bliži kraju, svojim najbližima ostavila jednu od najvažnijih poruka.

- Kada je shvatila da dolazi njen kraj i da ne može dalje, nama koji smo ostali iza nje očitala je lekciju i poručila: 'Do poslednjeg trena morate biti jaki, boriti se svakog dana iz početka.' Naravno, mi se trudimo da ispunimo njenu želju.

Razvela se pred smrt

Doni se kancer tri puta vraćao, a o najtežim trenucima govorila je u javnosti detalje svoje bitke. U jednom trenutku život joj je zadao još jedan udarac - kada joj se okončao brak sa kompozitorom Džavidom Ljubovcijem.

- Gotovo je i nije mi žao! Gde nema poverenja, tu nema ničega! Nikada! Zbogom, hej, hej… Zbogom zauvek – napisala je Dona, koja se neposredno pre toga vratila u svoj rodni Bihać iz Danske gde je živela sa suprugom, a Džavid je ovaj pevačicin postupak samo jednom prokomentarisao javno i to nakon njene smrti.

Dona Ares Foto: Dragana Udovičić, Facebook Printscreen, Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

- Kada čovek dođe u fazu gde je svestan da odlazi, ne treba mu zamerati na tome što kaže. Tako nisam ni ja. Mi koji nismo prošli kroz to ne možemo o tome ni govoriti. Ona i ja smo prošli kroz razne faze i znamo u našim srcima da nikada ništa loše nismo mislili o našem braku. Ne zameram joj, znam da u dubini duše nije mislila ništa loše – rekao je tada Džavid i dodao:

- Doktori su joj u aprilu rekli koliko joj je ostalo života… Ona je te poslednje dane želela da provede kod kuće, sa porodicom. Više nije mogla da se leči, nije bilo načina.

Ne propustiteStarsPEVAČICA NAPISALA DRUGU KNJIGU! Sama sebi stvara pesme, svi je porede sa Donom Ares: Ovo je bio njen najveći izazov
Belma Sakić
Stars“OTIŠLA SAM PRAVO KOD SESTRE DONE ARES” Mlada pevačica napravila veliki gest: “Bilo mi je toplo oko srca kad sam saznala… “
Belma Sakić
StarsPOZNATA PEVAČICA NAPUSTILA NAS JE PRE NEKOLIKO GODINA! Borila se protiv OPAKE BOLESTI: Tvrdila da je zbog OVOGA dobila RAK!
dona ares.jpg
StarsMAJKA DONE ARES OTKRILA ZAŠTO JE PEVAČICA POBEGLA IZ DANSKE PRED SMRT! Velika ispovest Ajke Kolaković: Ispričala kako su izgledali njeni poslednji dani
received-373742003983015.jpg

26:25
STARS 610 02.08.2026. Izvor: Kurir TV