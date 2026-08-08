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Starleta i rijaliti učesnica Teodora Delić rešila je da snimi pesmu. Ona je objavila delić na društvenoj mreži Instagram i otkrila da se "kuva" nešto zanimljivo.

Čini se da sve veći broj rijaliti učesnika sreću okuša i u pevačkim vodama, a nakon Stanije, Matore i Sanje, kao i brojnih rijaliti učesnica, ali i učesnika, tu odluku je donela i Teodora.

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Marko Karović

Ona je na društvenoj mreži objavila snimak i otkrila da sprema novu pesmu, a delić je objavila i otkrila fanova da se sprema bum

O navodnoj aferi sa Takijem brujao Balkan

Otac rijaliti učesnice Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, tvrdi da je bio u emotivnom odnosu sa učesnicom ''Elite'' Teodorom Delić, a svojevremeno je otkrio detalje njihovog odnosa.

On tvrdi da su se Teodora i on upoznali na njegovom rođendanu, a iako je ostao pomalo tajnovit, otkrio je da su njih dvoje ipak imali ljubavu aferu, kao i da joj ne zamera prisnost sa zadrugarima u rijalitiju, jer je čovek širokih shvatanja, a njoj je, kako kaže, shodno sa godinama, sve dozvoljeno.

1/5 Vidi galeriju Radomir Taki Marinković Foto: Pink.rs/N. Brajović, Kurir TV, Kurir Televizija

"Iz poštovanja prema njenim mladim godinama ne bih detaljisao o prirodi našeg odnosa, mogu da kažem da smo vrlo bliski i dobri. Ja sam joj uvek podrška, šta god da ona odluči, ja ću to podržati. Tako je i po pitanju njenih izbora i rijalitiju. Vidim da se Bebica mota oko nje, mislim da neće biti ničega među njima i da nema šanse", rekao je on tada.