PRAVILA HAOS U ELITI, IMALA AFERU SA STARIJIM ČOVEKOM, A SAD POSTAJE PEVAČICA! Snimak uzburkao mreže, silikoni u prvom planu
Starleta i rijaliti učesnica Teodora Delić rešila je da snimi pesmu. Ona je objavila delić na društvenoj mreži Instagram i otkrila da se "kuva" nešto zanimljivo.
Čini se da sve veći broj rijaliti učesnika sreću okuša i u pevačkim vodama, a nakon Stanije, Matore i Sanje, kao i brojnih rijaliti učesnica, ali i učesnika, tu odluku je donela i Teodora.
Ona je na društvenoj mreži objavila snimak i otkrila da sprema novu pesmu, a delić je objavila i otkrila fanova da se sprema bum
O navodnoj aferi sa Takijem brujao Balkan
Otac rijaliti učesnice Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, tvrdi da je bio u emotivnom odnosu sa učesnicom ''Elite'' Teodorom Delić, a svojevremeno je otkrio detalje njihovog odnosa.
On tvrdi da su se Teodora i on upoznali na njegovom rođendanu, a iako je ostao pomalo tajnovit, otkrio je da su njih dvoje ipak imali ljubavu aferu, kao i da joj ne zamera prisnost sa zadrugarima u rijalitiju, jer je čovek širokih shvatanja, a njoj je, kako kaže, shodno sa godinama, sve dozvoljeno.
"Iz poštovanja prema njenim mladim godinama ne bih detaljisao o prirodi našeg odnosa, mogu da kažem da smo vrlo bliski i dobri. Ja sam joj uvek podrška, šta god da ona odluči, ja ću to podržati. Tako je i po pitanju njenih izbora i rijalitiju. Vidim da se Bebica mota oko nje, mislim da neće biti ničega među njima i da nema šanse", rekao je on tada.