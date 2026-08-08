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Edita Aradinović nedavno se ostvarila u ulozi majke, a nakon što je na svet donela devojčicu, pevačica dane provodi uz svoju naslednicu i upoznaje sve što majčinstvo sa sobom nosi.

Ipak, period koji je prethodio porođaju, kao i sami dani nakon njega, za Editu nisu bili laki. Ona je sada kroz niz objava otvoreno govorila o ljudima koji su joj u tim najosetljivijim trenucima bili oslonac, ali i onima koji su, kako ističe, nestali onda kada su joj bili najpotrebniji.

"Nikada nećeš zaboraviti kako su se ljudi ponašali prema tebi"

1/5 Vidi galeriju Pevačica lepa i srećna Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Edita je poručila da će joj zauvek ostati u sećanju način na koji su se pojedini ljudi odnosili prema njoj tokom perioda nakon porođaja.

„Nikada nećeš zaboraviti kako su se ljudi ponašali prema tebi u postpartumu, nakon porođaja. Nikada nećeš zaboraviti ljude koji su proveravali kako si i činili da se osećaš voljeno - bilo da su ti poslali poruku, pozvali te ili došli da pričuvaju tvoju novorođenu bebu dok se ti tuširaš, ili oprali nekoliko sudova dok ste razgovarali. Naučićeš ko poštuje tvoje granice, a ko ne“, započela je Edita.

Pevačica je potom priznala da su je neki postupci ljudi posebno pogodili, naročito u periodu kada joj je bila potrebna podrška.

„Ali posebno nikada nećeš zaboraviti koliko su te neki ljudi učinili usamljenom. Kako su neki jednostavno nestali, osuđivali te ili ti dodatno otežavali dok si samo pokušavala da preguraš sve. Kako ti neki ljudi kojima si ti uvek pružala podršku nisu uzvratili istom podrškom kada je tebi bila potrebna“, rekla je ona.

"U tim trenucima vidiš pravo lice mnogih ljudi"

1/6 Vidi galeriju Edita Foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić, Printscreen Instagram, Printscreen

Edita je istakla i da su prvi dani majčinstva među najranjivijim trenucima u životu žene, kada se posebno osećaju umor, iscrpljenost i usamljenost.

„Nikada nećeš zaboraviti, jer su ovo neki od najranjivijih trenutaka u tvom životu: između iscrpljenosti zbog noćnih podoja, i osećaja da si neuredna, usamljena i potpuno iscrpljena. U tim trenucima vidiš pravo lice mnogih ljudi. I shvatiš da neki odnosi više nisu vredni tvoje energije“, priznala je Edita.

Na kraju je dodala kratku, ali intrigantnu poruku:

„Verujem u nestvarno.“