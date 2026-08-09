Slušaj vest

Aleksandar Milić Mili prvi put je javno otvorio dušu o odnosu sa Svetlanom Ražnatović Cecom, gostujući u emisiji "Sceniranje“ kod Ljiljane Stanišić.

Foto: Petar Aleksić

Otkako je popularna pevačica postala članica žirija "Zvezda Granda“, u javnosti su počele da isplivavaju informacije o nesuglasicama između nje i poznatog muzičara, ali i detalji iz njihove čak dve decenije duge saradnje. Mili se ovom prilikom osvrnuo na odnos sa Cecom i otkrio kako je njihova saradnja zapravo izgledala iza kulisa.

- Cecin album 2004. godine. To je bilo kada sam formirao izdavačku kuću. To je bio jedan neverovatan momenat. Ja sam odlučio da više ne dajemo albume Grandu, Pinku, PGP-u. Te albume smo mi prodavali i onda smo delili zaradu.

A onda se dosetio jedne ideje za koju nije mogao da pretpostavi kako će se završiti.

- A 2004. godine meni je pala na pamet jedna ideja, tada su se CD-ovi prodavali u CD šopovima. I ti sad ako hoćeš moraš iz Železnika da odeš u centar da kupiš. I meni se javi ideja, zamisli kada bi CD mogao da kupiš na svakom ćošku. I smislim da napravimo distribuciju i časopis, zalepim CD kao dodatak, jer su tada časopisi bili oslobođeni poreza. Damo intervjue Marina Tucaković, Ceca i ja i pošaljemo CD na sve kioske u zemlji.

Mili je u Sceniranju istakao da je bilo neizvesno.

- Ceci sam rekao da će zaraditi duplo od toga. Digao sam kredit za renoviranje stana. Sećam se dan pre svega. Nemam ništa. Dužan sam stotine hiljada evra. Ako to ne upali mogu odmah da se selim Persiju. Ili ne znam gde. To je počelo da se prodaje. To je bio jedan od najgenijalnijih poteza u našem izdavaštvu ikada - rekao je Mili u Sceniranju.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Milić Mili Foto: M.P./ATAImages

Objavio deo autorske pesme

Podsetimo, autor velikog broja hitova Aleksandar Milić Mili već duže vreme radi na novom albumu. On se sad oglasio na Instagramu i otkrio da će na jesen objaviti nove pesme među kojima je i numera "Razvedena od sebe", koju je napisao u februaru prošle godine.

Za ovu pesmu je istakao da je autobiografska.

- Prva verzija je već snimljena i to sa jednim od najvećih i najharizmatičnijih vokala sa naših prostora. Čim sam završio tu pesmu, odmah sam je poslao Ljilji Jorgovanović, koja nažalost nije više sa nama, da mi da svoje mišljenje. Odmah me je nazvala i rekla: "Ova tema je potpuno drugačija i sveža i potpuno novi ugao sociološkog problema razvoda, koji je kod nas sve učestaliji'", rekao je Mili u video koji je objavio na svom Instagramu pa pokazao kako je sa Ljiljom preko poruka razgovarao o ovoj numeri 22. februara 2025. godine.

- Veliki albumi se rade dugo, prva verzija ove pesme je nastala 20. februara prošle godine, to je dan kada je ona počela da živi - dodao je Aleksandar Milić Mili i otkrio deo pesme čiji je radni naziv bio "Gitara balada".