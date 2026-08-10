GOCA BOŽINOVSKA BEŽALA IZ ŠKOLE DA PEVA, OTAC HTEO DA JE BIJE! Sestra otkrila sve detalje iz njenog detinjstva
Goca Božinovska uvek je ponosno isticala da je rodom iz okoline Kraljeva i više puta je pričala o svom odrastanju, kao i o teškim muzičkim počecima kad je pevala na lokalnim proslavama i vašarima.
I danas često i rado odlazi u Bapsko Polje da obiđe najbližu rodbinu, ali naša ekipa nije imala sreće da je tamo zatekne kad smo boravili u tom kraju. Na ulazu u mesto Mrsać sreli smo Gocinu prijateljicu Lolu, koja nam je pomogla da što kraćim putem stignemo do pevačicine porodične kuće. - Malo je teže za vas koji niste iz ovog kraja da pronađete jer je kuća izolovana i mora da se pređe pruga, pa kroz šumu. Nije jednostavno - rekla nam je Lola, koju smo sreli usput.
- Goca je dobar lik. Dvadeset godina se poznajemo. Uvek smo se lepo slagale. Ona se ujutru probudi, odmah dođe do mene, i u pidžami čak. Stavimo kafu, pričamo, ovde je mir i tišina. Ona radi svadbe i veselja i ovde u selu ima mir. Nikada nije zaboravila svoje rodno mesto. Dolazila je i s pokojnim Šijanom. Kakav je to dasa bio. Sve meštane je cenio i poštovao. Sad je u kući Gocina sestra Jelica. Moram da je pozovem da se najavim da ćemo doći - rekla je Lola. Tako je i bilo. Odmah pored Mrsaća se nalazi selo Bapsko Polje, gde je odrasla Božinovska. Njena sestra nas je sačekala. Iako je bila u prolećnom sređivanju kuće, srdačno nas je dočekala.
- Evo, tu smo mi odrasli. Mir i lepota. Goca je kao sestra mnogo dobra. Doduše, ja najviše podupirem, ali nema veze. Ona voli da dođe kad sve procveta. Zapravo, svi dođu kad sve završim: čišćenje, krečenje, sređivanje, evo, i sad sam u haosu. Svakome je lepo gde se rodi, pa kako je, tako je. Goca je završila u Kraljevu školu za mesarskog tehničara, ali pevanje je njena ljubav - priča Jelica.
"Bežala je iz škole da bi pevala"
Otkrila nam je kako je Goca počela karijeru. - Bila je mirna i povučena, ja sam bila ko muškarača. Bežala je iz škole da bi pevala. Tata je hteo jednom prilikom da je omlati. Ona ponese knjige i ode u Vrnjačku Banju da peva. Pri kraju škole ode ona da peva na vašaru i dođu neki ljudi da je traže da peva, a otac ih sve otera iz dvorišta. Ja sam je terala da peva, pa je zahvaljujući meni i počela karijeru. Videla sam da je talenat, svaki vikend smo lagale oca da idemo kod drugarice, a ona ode da peva da uzmemo neki dinar - seća se starija sestra Božinovske.
Interesovalo nas je koji zet joj je miliji, Zoran Šijan ili Rade Vučković: - Ne mogu da ih odvojim. Svaki je na svoj način. Zoran je obožavao da dođe i celo selo ga je voleo. Cepao je drva, to su mu vežbe bile. Eto, razlika u godinama između Radeta i Goce je verovatno učinila svoje. Ali sećam se kad je bila četvrta godina i otišla za Beograd. Išla sam da je jurim, ali nije bilo sile koliko se zaljubila u Vučkovića i brzo je ostala trudna i rodila Jelenu - završava Jelica.