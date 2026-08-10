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Goca Božinovska uvek je ponosno isticala da je rodom iz okoline Kraljeva i više puta je pričala o svom odrastanju, kao i o teškim muzičkim počecima kad je pevala na lokalnim proslavama i vašarima.

Foto: Printscreen/Instagram

I danas često i rado odlazi u Bapsko Polje da obiđe najbližu rodbinu, ali naša ekipa nije imala sreće da je tamo zatekne kad smo boravili u tom kraju. Na ulazu u mesto Mrsać sreli smo Gocinu prijateljicu Lolu, koja nam je pomogla da što kraćim putem stignemo do pevačicine porodične kuće. - Malo je teže za vas koji niste iz ovog kraja da pronađete jer je kuća izolovana i mora da se pređe pruga, pa kroz šumu. Nije jednostavno - rekla nam je Lola, koju smo sreli usput.

- Goca je dobar lik. Dvadeset godina se poznajemo. Uvek smo se lepo slagale. Ona se ujutru probudi, odmah dođe do mene, i u pidžami čak. Stavimo kafu, pričamo, ovde je mir i tišina. Ona radi svadbe i veselja i ovde u selu ima mir. Nikada nije zaboravila svoje rodno mesto. Dolazila je i s pokojnim Šijanom. Kakav je to dasa bio. Sve meštane je cenio i poštovao. Sad je u kući Gocina sestra Jelica. Moram da je pozovem da se najavim da ćemo doći - rekla je Lola. Tako je i bilo. Odmah pored Mrsaća se nalazi selo Bapsko Polje, gde je odrasla Božinovska. Njena sestra nas je sačekala. Iako je bila u prolećnom sređivanju kuće, srdačno nas je dočekala.

- Evo, tu smo mi odrasli. Mir i lepota. Goca je kao sestra mnogo dobra. Doduše, ja najviše podupirem, ali nema veze. Ona voli da dođe kad sve procveta. Zapravo, svi dođu kad sve završim: čišćenje, krečenje, sređivanje, evo, i sad sam u haosu. Svakome je lepo gde se rodi, pa kako je, tako je. Goca je završila u Kraljevu školu za mesarskog tehničara, ali pevanje je njena ljubav - priča Jelica.

"Bežala je iz škole da bi pevala"

1/5 Vidi galeriju Godinama je van medijske scene Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Screenshot, Printscreen/Instagram

Otkrila nam je kako je Goca počela karijeru. - Bila je mirna i povučena, ja sam bila ko muškarača. Bežala je iz škole da bi pevala. Tata je hteo jednom prilikom da je omlati. Ona ponese knjige i ode u Vrnjačku Banju da peva. Pri kraju škole ode ona da peva na vašaru i dođu neki ljudi da je traže da peva, a otac ih sve otera iz dvorišta. Ja sam je terala da peva, pa je zahvaljujući meni i počela karijeru. Videla sam da je talenat, svaki vikend smo lagale oca da idemo kod drugarice, a ona ode da peva da uzmemo neki dinar - seća se starija sestra Božinovske.

Interesovalo nas je koji zet joj je miliji, Zoran Šijan ili Rade Vučković: - Ne mogu da ih odvojim. Svaki je na svoj način. Zoran je obožavao da dođe i celo selo ga je voleo. Cepao je drva, to su mu vežbe bile. Eto, razlika u godinama između Radeta i Goce je verovatno učinila svoje. Ali sećam se kad je bila četvrta godina i otišla za Beograd. Išla sam da je jurim, ali nije bilo sile koliko se zaljubila u Vučkovića i brzo je ostala trudna i rodila Jelenu - završava Jelica.