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Predstojeće poslovne obaveze, kao i intenzivan rad na novom albumu, zahtevaju mnogo energije, a Svetlana Ceca Ražnatović uspela je da je napuni tokom zasluženog odmora u Španiji, gde je vreme provodila sa svojim najbližima.

Foto: Damir Darvišagić

Popularna folk zvezda boravila je u Sevilji, kod ćerke Anastasije Ražnatović i zeta Nemanje Gudelja, koji su nedavno postali roditelji dečaka Ilijana. Ceca je uživala u porodičnoj atmosferi i dragocenim trenucima sa najmilijima, a nakon povratka sabrala je utiske sa putovanja koje joj je, kako se može zaključiti, donelo predah i novu energiju za sve što je čeka.

– Nisam se mora nagledala, ali mi je toliko bilo lepo. Bila sam sa unukom, sa svojom ćerkom, zetom, prijateljima. Mi smo sada jedna ogromna porodica, to je prelepo. Ilijan uživa kao mali princ. Ne ispuštamo ga iz ruku, on samo jede i spava kao i svaka beba. Tamo sam napunila baterije i jedva čekam da se posvetim albumu.

Anastasija se odlično snašla kao majka

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Foto: Printscreen, Shutterstock, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Posebnu radost i toplinu tokom odmora donelo joj je druženje sa najmlađim članom porodice, unukom Ilijanom, sinom Anastasije i Nemanje Gudelja, za kojeg ponosna baka ima samo reči hvale, a otkrila je i kako se njena ćerka snašla u novoj životnoj ulozi:

– On je četvrti unuk, ispraksovala sam se. Odmah sam ga uzela u ruke, sad mi ova trojica naspram njega izgledaju kao džinovi. Ilijan je kao krofna, nanosali smo se, mazili, hranili, presvlačila. Anastasija se odlično snašla kao majka. Nisam morala da joj dajem savete. Mi žene imamo urođeni instinkt. Drago mi je da se odmah uhodala.

Za kraj, uz široki osmeh prokomentarisala je i na koga mališan liči:

- Beba liči na majku i oca, svakim danom se sve menja. Znam na koga će da liči, na mene- prokomentarisala je Ceca uz osmeh za domaće medije.