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Pevač Halid Muslimović svojevremeno je predstavio autobiografiju u kojoj je prvi put otvoreno govorio o brojnim detaljima iz privatnog života, ali i o događajima koji su obeležili njegovu višedecenijsku karijeru.

Foto: Kurir

Posebnu pažnju privukla je priča o periodu kada, prema njegovim rečima, više nije bio poželjan gost na romskim svadbama.

Naime, tokom osamdesetih godina Halid je važio za jednog od najtraženijih pevača na romskim veseljima širom Evrope. Kako je opisao u svojoj knjizi, proslave su tada često trajale nekoliko dana, dok su honorari koje su pevači dobijali bili izuzetno visoki.

- Tokom osamdesetih godina bio sam najtraženiji pevač na romskim svadbama širom Evrope - u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj i drugim zemljama. Romske svadbe su poznate kao velike i spektakularne proslave koje traju po tri dana i na kojima pevači i muzičari dobro zarade. Sa mnom su najčešće pevali Zlata Petrović, Goca Božinovska, Sinan Sakić i, naravno, moj kum Šeki Kardumović. Kod Roma je običaj da mladenci tek druge večeri odlaze na počinak, kada se utvrđuje mladina čednost - napisao je Muslimović u svojoj knjizi.

Udaljio se od romskih veselja

1/6 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Kurir

Kako je dalje objasnio, upravo ga je jedan neobičan splet okolnosti na neko vreme udaljio od ovih veselja.

- Ako se utvrdi da je mlada ranije izgubila čednost, svadba se prekida ili slede pregovori između porodica. Meni se dogodilo da su se u razmaku od mesec dana na čak tri svadbe pojavile iste okolnosti, pa su pojedini pomislili da upravo ja donosim peh. Zbog toga neko vreme nisam pevao na romskim svadbama - otkrio je pevač.

Halid se u autobiografiji prisetio i jedne anegdote sa početka karijere, kada je na romskoj svadbi u Parizu ostao sam da zabavlja goste nakon što su slavlje napustili Vesna Zmijanac i harmonikaš Dragan Stojković Kemiš.

- Na jednoj romskoj svadbi u Parizu, kod kralja Roma, pevali smo Vesna Zmijanac i ja, a pratio nas je Kemiš, koji je tada bio u braku sa Vesnom. Došlo je do nesporazuma između organizatora i Kemiša, jer su tražili da Vesna bude malo slobodnija na sceni. To mu se nije dopalo, pa su njih dvoje demonstrativno otišli. Ostao sam sa nekoliko pevača amatera i tri dana izneo celo veselje. Ni danas ne znam kako sam uspeo, ali bilo je to veliko iskustvo, a i dobro se zaradilo - ispričao je Halid