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Nakon što se u javnosti pojavila priča da je supruga glumca Sergeja Trifunovića navodno umešana u incident sa sakoom u jednoj prodavnici, društvene mreže su se usijale. Korisnici su počeli masovno da komentarišu slučaj, a pojedine objave ubrzo su postale viralne.

Foto: Instagram/sergiotrifunelli, Nenad Kostić

Posebnu pažnju privukla je objava koja se velikom brzinom proširila Instagramom, uz pitanje: "Šta će sako na ženi Sergeja Trifunovića?“

Ova rečenica mnoge je podsetila na čuvenu izjavu samog Sergeja Trifunovića: "Šta će sako na Marijanu Rističeviću?“, koja je postala svojevrsna humoristična i ironična dosetka nakon incidenta u Skupštini Srbije u maju 2020. godine.

Tada je Boško Obradović fizički nasrnuo na Marijana Rističevića, a tokom incidenta mu je pocepan sako. Trifunović je potom svojom opaskom o sakou na Rističeviću dodatno skrenuo pažnju javnosti na čitav događaj, a njegova rečenica vremenom je postala jedna od prepoznatljivijih dosetki vezanih za taj incident.

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Upravo zbog toga, kada se nekoliko godina kasnije pojavila objava sa gotovo identičnom formulacijom, ovog puta u vezi sa suprugom Sergeja Trifunovića i navodnim incidentom u prodavnici, korisnici društvenih mreža brzo su uočili povezanost.

Zapištala na izlazu

1/6 Vidi galeriju Sergej Trifunović Foto: Printsceen/Instagram, Printscrean, Printscreen Instagram

Po dolasku policije na lice mesta Isidora je govorila da joj je sako "slučajno upao u kesu", međutim, uprkos tome, policija će protiv nje podneti krivičnu prijavu.

Prema drugoj verziji, incident se odigrao kad je obezbeđenju postala sumnjiva Sergejeva supruga. Pripadnici obezbeđenja zatražili su da ih pretresu, nakon čega je izbio opšti haos. Sergej je tada odbio da dozvoli obezbeđenju da pretresu kese njegove supruge, a onda je usledio i verbalni okršaj. Pripadnici obezbeđenja su odmah pozvali policijsku patrolu, nakon čega su njih dvoje sprovedeni u policijsku stanicu.

Kako saznajemo, u njenoj kesi je završio sako čija je cena oko 8.000 dinara. Ipak, kako je po Krivičnom zakoniku Srbije prag za sitnu krađu 5.000 dinara, a vrednost sakoa je 8.000 dinara, ovaj prestup je tretiran kao krivično delo krađe iz člana 203, za šta je predviđena novčana kazna ili zatvor do tri godine.